Rocket League passe free-to-play et abandonne Steam

Rocket League, le célèbre jeu mélangeant football et voitures de Psyonix LLC sorti en 2015 et qui a récemment accueilli DirectX 11, passera free-to-play dans le courant de l’été. Il sera donc possible d’y jouer gratuitement, sans payer.

Un changement de modèle économique qui s’accompagne d’une autre évolution : le titre va quitter Steam au profit de l’Epic Games Store. Pas de panique si vous aviez fait l’acquisition du soft sur la plateforme de Valve, Rocket League sera toujours dans votre bibliothèque. En revanche, pour les nouveaux arrivants, il faudra forcément passer par l’Epic Games Store.

Les 50 meilleurs jeux de sport de tous les temps

Support assuré pour toutes les plateformes

Voici les explications fournies sur le site officiel : « Rocket League sortira sur l’Epic Games Store sur PC au moment où il deviendra free–to-play. Cette version du jeu sera identique à celle que l’on trouve sur d’autres plateformes. Elle permettra le cross-plateforme partout où vous jouez à Rocket League, y compris entre l’Epic Games Store et Steam.

Une fois que Rocket League sera disponible gratuitement, toute personne possédant déjà Rocket League sur n’importe quelle plateforme (y compris Steam) pourra y jouer et l’apprécier avec un support complet pour les futures mises à jour et fonctionnalités. Toutefois, la version Steam ne sera plus disponible au téléchargement pour les nouveaux joueurs ».

Toutefois, le studio n’a pas précisé la date exacte de cette transition.