La RTX 5090 pourrait avoir une fréquence d’horloge de base démentielle, presque 3 GHz

La fréquence d’horloge de la future RTX 5090 pourrait atteindre des sommets. Si la carte graphique devrait être plus compacte, cela ne l’empêchera visiblement pas d’obtenir des fréquences d’horloges toujours plus hautes, ce qui coïnciderait avec le changement design de son PCB. Le GPU de la RTX 5090 atteindrait ainsi une fréquence de base s’approchant des 2,9 GHz.

La fréquence de la RTX 4090 ne dépasse pas 2,5 GHz

L’écart serait alors conséquent par rapport à sa prédécesseur. En effet, la fréquence de base de la RTX 4090 est limitée à 2,23 GHz, et 2,52 GHz en mode boost. Naturellement, la cadence dépasserait largement les 3 GHz lorsque la RTX 5090 sera très sollicitée. Rappelons que le futur GPU qui coiffera la gamme des cartes graphiques Blackwell utilisera a priori un bus mémoire de 448 bits.

Les caractéristiques techniques de la génération de GPU Blackwell restent encore assez mystérieuses. Cependant, les informations arrivant au compte-goutte depuis un an ; nous avons déjà quelques détails techniques, toujours à prendre avec des pincettes car Nvidia n’a toujours rien confirmé. Les RTX 5000 les plus puissantes pourraient intégrer la nouvelle mémoire GDDR7 de Samsung, tandis que les 5060 et 5050 pourraient conserver la mémoire GDDR6.

C’était déjà un peu le cas avec les 4060 et 4060 Ti, qui se contentaient de mémoire GDDR6 au lieu de GDDR6X, réservée aux GPU plus onéreux de la génération Ada Lovelace. D’autre part, la 5090 pourrait disposer de plus de 24 000 cœurs CUDA, tandis que la 4090 n’en comporte “que” 16 384.

Enfin, pour aborder la question qui fâche, Nivida n’a encore fait aucune annonce concernant les prix de départ. L’entreprise n’ayant pas pour habitude de faire dans le social, il est fort probable qu’il n’y ait aucune baisse de prix, et que les RTX 5080 et RTX 5090 devront s’acquérir à prix d’or.

