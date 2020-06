Samsung annonce que l’organisme UL lui a décerné le label « Zero Waste to Landfill » – littéralement « Zéro déchet à la décharge » – de niveau Gold. Ce sésame concerne toutes ses usines de fabrication de semi-conducteurs dans le monde. L’entreprise a des sites en Corée du Sud, en Chine ainsi qu’aux États-Unis.

La certification de niveau Gold signifie qu’au moins 95 % des déchets ne sont pas soumis à un traitement thermique. Le bâtiment DSR de Samsung situé à Hwaseong, en Corée, a même obtenu le niveau Platinum qui fixe le seuil à 100 %.

Vers une croissance durable

Chanhoon Park, vice-président exécutif de branche technologie chez Samsung Electronics, s’est félicité : « La validation « Zero Waste to Landfill » niveau Gold témoigne du soin et des efforts de nos employés dans le monde entier pour protéger l’environnement. Les opérations écologiques sont désormais indispensables pour toute entreprise et nous continuerons à assurer une croissance durable qui tient compte de l’environnement dans lequel nous vivons et travaillons ».

Source : Samsung