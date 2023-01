Seagate : les disques HAMR de 30 To arriveront cette année

Des disques durs de 22 et 24 To prévus avant juin, puis de 30 To au cours du troisième trimestre 2023. Néanmoins, ces disques ne se “démocratiseront” réellement qu’à partir de 2024 voire 2024 selon David Mosley, le PDG de l’entreprise.

En juillet 2022, David Mosley, président directeur général de Seagate, annonçait que les disques durs HAMR de 30 To arriveraient à la mi-2023. Lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2023, le PDG a fixé un calendrier plus précis : les disques durs de 22 et 24 To seront commercialisés aux premier ou deuxième trimestres ; ceux de 30 To, dans le courant du troisième trimestre.

© Seagate

David Mosley admet que la part des disques durs basés sur le HAMR ne sera pas très élevée cette année. Il estime néanmoins qu’elle augmentera au fur et à mesure que les rendements augmenteront. Le PDG de Seagate a déclaré : « Je pense que cette année, [la part des disques durs HAMR] sera probablement encore relativement faible. Plus vite nous parviendrons à augmenter les rendements et à réduire les coûts […] plus vite nous les démocratiserons. Je pense que cela se produira au cours de l’année civile 2024, et de l’année civile 2025 […] ».

En outre, Seagate affirme avoir réussi à atteindre 5 To de données sur un seul disque de 3,5 pouces en laboratoire, ce qui ouvre la voie à des disques durs d’une capacité de 50 To et plus – en supposant que les disques utilisent 10 plateaux. La feuille de route publique de la société indique qu’elle prévoit de livrer des disques durs de plus de 50 To en 2026.

Seagate ajoute des capacités de 16 To et 18 To à sa gamme Mach.2 Exos

Des disques CMR / PRM de 22 To et SMR de 24 To

Par ailleurs, l’entreprise continue de perfectionner ses disques durs basés sur les technologies d’enregistrement magnétique perpendiculaire / conventionnel (CMR / PMR) et d’enregistrement magnétique en bardeaux (SMR). Au premier ou au deuxième trimestre, la société lancera ses disques durs CMR / PMR à 10 plateaux avec des disques de 2,2 To, soit une capacité de 22 To. La version SMR de ces disques augmentera la capacité jusqu’à 24 To.

En dépit de toutes ces avancées et prévisions optimistes, les résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2023 sont mauvais : la firme a réalisé 1,89 milliard de dollars de chiffre d’affaires, et perdu 33 millions de dollars. Pour la comparaison, au deuxième trimestre de l’exercice 2022, Seagate affichait 3,12 milliards de chiffre d’affaires, pour des bénéficies nets de 501 millions de dollars.

© Seagate

