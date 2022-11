Seagate ajoute des capacités de 16 To et 18 To à sa gamme Mach.2 Exos

En mai 2021, Seagate présentait son disque dur Mach.2 Exos 2X14, le plus rapide au monde. L’entreprise ne le proposait, à l’époque, que dans une capacité de 14 To. Seagate a discrètement ajouté deux nouvelles capacités en introduisant les Exos 2X18 : 16 To et 18 To.

© Seagate © Seagate

Cette série Seagate Exos 2X18 comprend en réalité six modèles : deux disques durs de 18 To et deux de 16 To au format standard, utilisant des interfaces SATA 6 Gbit/s et SAS 12 Gbit/s, et un de chaque capacité au format SED avec interface SAS. En matière de performances, la fiche des spécifications renseigne jusqu’à 554 Mo/s pour les modèles SAS et 545 Mo/s pour les modèles SATA. Les quatre disques ont des vitesses de lecture et écriture aléatoires de respectivement 304 / 560 IOPS et une latence moyenne de 4,16 ms.

Seagate présente le premier HDD NVMe

Deux disques de 8 ou 9 To

La conception ne change pas par rapport aux Mach.2 Exos 2X14. Ce sont toujours des disques à double actionneurs avec enregistrement magnétique conventionnel et une vitesse de rotation de 7 200 tr/min. Ils consistent en deux disques durs scellés dans des boîtiers remplis d’hélium ; simplement, les capacités de ces disques internes passent à 8 et 9 To contre 7 To pour les Mach.2 Exos 2X14. Le cache est toujours de 256 Mo.

La consommation en mode veille augmente légèrement, avec 7,8W / 8W (SAS / SATA) contre 7,2 W pour le disque de 14 To. En pleine charge, ces Mach.2 engloutissent jusqu’à 13,5W / 13,1W (SAS / SATA). Naturellement, ces modèles bénéficient et supportent les technologies Seagate pour les centres de données, notamment PowerChoice (pour gérer la consommation d’énergie en mode veille), PowerBalance (pour gérer la consommation d’énergie en mode actif) et le support du branchement à chaud.

Vous l’aurez compris, ces disques Exos 2X18 se destinent principalement aux centres de données. En conséquence, la société ne divulgue pas leur prix, très fluctuant selon les volumes et les configurations choisies.

Source : Seagate via StorageReview