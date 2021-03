SK Hynix produit massivement des modules DRAM LPDDR5 de 18 Go

De la mémoire LPDDR5-6400 pour les smartphones et ordinateurs portables.

SK Hynix démarre la production de masse de modules mémoire LPDDR5 de 18 Go. Jusqu’à présent, la capacité maximale était de 16 Go.

En outre, ces modules LPDDR5 atteignent une vitesse de transfert de 6 400 Mbit/s. Ils se montrent ainsi 20 % plus véloce que deux de 16 Go existants qui plafonnent à 5 500 Mbit/s. Ces modules mémoire LPDDR5 de 18 Go se destine à des smartphones haut de gamme ainsi qu’à des ordinateurs portables. SK Hynix indique que l’un de premiers à en bénéficier sera le smartphone gaming Asus ROG 5.

10 % du marché, 50 % en 2023

Selon des données Omdia relayées par SK Hynix, la DRAM LPDDR5 représente actuellement 10 % du marché. Cette part devrait s’élever à 50 % d’ici 2023.

Source : SK Hynix