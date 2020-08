Skywind, le remake de Morrowind conçu par des fans, s’illustre dans une vidéo de 16 minutes

Le projet Skywind, qu’on évoquait déjà en février 2016, suit toujours son cours. L’équipe derrière ce mod nous livre une vidéo de gameplay d’un quart d’heure, baptisée Bataille à Nchurdamz.

Vous l’avez sûrement deviné en voyant ces images, ce mod ambitionne de recréer Morrowind avec le moteur de Skyrim. Cela concerne bien sûr la partie visuelle mais également les quêtes, les mécanismes de jeu, les effets sonores, etc.

GoldenEye 25, le remake de GoldenEye 007 sous Unreal Engine 4

Un projet qui pourra aller à son terme ?

Selon l’auteur de l’extrait, « une des choses les plus excitantes dans cette vidéo – même si cela peut paraître trivial maintenant – est que nous avons enfin simplifié le procédé pour la création de squelettes et d’animations de créatures personnalisées ! Notre araignée Dwemer était le premier test utilisant ces outils. En effet, elle utilise un squelette différent de l’araignée Dwemer de Skyrim. Ceci marque une étape importante dans notre développement, car ces outils ont été en cours de création pendant des années. Ils ouvrent ainsi la porte à toute sortes de nouvelles animations de créatures, comme pour le guar, la netch femelle, l’échassier des marais, le kwama, et bien plus encore ».

La date de sortie de ce mod, élaboré par des fans et à visée non commerciale, n’est pas encore fixée. Après toutes ces années de travail, on espère surtout pour eux que Bethesda n’interviendra pas pour demander l’arrêt du projet. Un sort qui a par exemple récemment touché GoldenEye 25, le remake de GoldenEye 007 sous Unreal Engine 4.