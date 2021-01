Découvrez Morrowind complètement métamorphosé grâce à plus de 300 mods dans deux vidéos

The Elder Scrolls III : Morrowind est l’un des épisodes les plus apprécié de la franchise, mais il commence à dater : le titre est sorti en 2002. Heureusement, des irréductibles continuent de le bichonner via des mods. L’un d’eux, Mr. Moonshine a illustré comment le titre, affublé de plus de 300 mods, tournait dans le moteur OpenMW.

OpenMW est une solution open source que vous pouvez télécharger sur le site officiel. Rappelons qu’à la base, Morrowind utilise le moteur Gamebryo.

Les Sorceleurs débarquent dans Skyrim via un mod

La liste des 300 mods

Si ces deux vidéos vous ont convaincu et que vous souhaitez jouer à Morrowind sous cette forme, Mr.Moonshine a listé tous les mods utilisés ici. Nous invitons également les fans du titre à jeter un œil sur les mods Skywind et Morrowind Rebirth 5.0.

Source : DSOGaming