Sony montre enfin son casque PlayStation VR2

Cela aura mis du temps, mais Sony a finalement présenté son casque de réalité virtuelle de deuxième génération, le PlayStation VR2. La firme nippone l’avait mentionné pour la première il y a tout juste un an, en février 2021. Plus récemment, en début d’année, elle avait confirmé son nom. Dans un article publié il y a quelques heures, Hideaki Nishino annonce qu’il est « ravi de dévoiler le nouveau design du casque VR nouvelle génération, le PlayStation VR2, ainsi qu’une image du design final de la manette PlayStation VR2 Sense ».

Vous l’avez constaté sur les photos, ce casque utilise des coloris blanc et noir identiques à ceux de la PlayStation 5. Hideaki Nishino précise que « le design du casque PS VR2 s’inspire de toute la gamme de produits PS5 ». Plus spécifiquement, ce PlayStation VR2 « a une forme similaire à celle de la manette PS VR2 Sense, à savoir celle d’un « orbe » ».

De nouvelles fonctionnalités sensorielles et un suivi amélioré

Pour aborder d’autres aspects, sachez que le « PS VR2 est compatible 4K et HDR, offre un champ de vision à 110 degrés et propose le rendu fovéal ». L’écran OLED atteint une définition de 2000 x 2040 par œil et un taux de rafraîchissement de 90 / 120 Hz selon Sony. Le casque profite également d’une fonctionnalité de « suivi de la manette par le casque » : grâce à une « technologie de suivi complète basée sur des caméras intégrées au casque VR, le PS VR2 est capable de vous suivre, vous et votre manette ».

Ce PS VR2 propose également de nouvelles fonctionnalités sensorielles en combinant « le suivi des yeux, le retour du casque et l’Audio 3D ». En pratique, le retour du casque, qui mobilise « un moteur intégré qui vibre » permet de décupler « la dimension sensorielle des actions du joueur dans l’univers du jeu […]. Par exemple, les joueurs pourront sentir le pouls d’un personnage s’accélérer pendant les moments de forte tension, une sensation de frôlement lorsque des objets passent tout près de la tête de leur personnage, ou encore la poussée d’un véhicule prenant de la vitesse ». Le suivi des yeux « détecte les mouvements des yeux [afin] qu’ simple regard dans une direction donnée puisse se traduire par une commande supplémentaire pour le personnage dans le jeu ». Enfin précisons que les manettes PlayStation VR2 Sense profitent du retour haptique.

Sony a lancé la première version du casque PlayStation VR en 2016 au prix de 400 euros. Pour l’instant, l’entreprise n’a révélé ni la date de lancement ni le tarif de ce nouveau modèle.

Sources : Sony 1, Sony 2