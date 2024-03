Steam Deck OLED : le risque de brûlure de l’écran est réel mais exceptionnel

©WULFF DEN

Le Steam Deck, la console portable de Valve a eu le droit l’an dernier à une mise à jour intéressante : l’intégration d’un écran OLED. C’est une excellente nouvelle pour les joueurs, ce genre d’écran étant particulièrement approprié à la pratique du gaming.

En effet, la technologie OLED est très appréciée pour sa capacité de latence améliorée, ses noirs profonds mais aussi son taux de rafraîchissement sur un écran de jeu. Malheureusement, l’OLED n’est pas sans défaut et une dalle de ce type est particulièrement sensible au problème de burn-in.

C’est un constat fatidique et tous les écrans OLED finissent un jour par brûler, celui du Steam Deck y compris. En revanche, tous les écrans ne semblent pas avoir été créés égaux et certaines dalles résistent au phénomène de burn-in plus longtemps.

Le Steam Deck OLED brûle lentement

Apparemment, le Steam Deck OLED s’en sort avec les honneurs. En effet la machine semble assez résistante (mais moins que la Nintendo Switch OLED). Selon des tests du youtubeur WULFF DEN, les problèmes de rémanence apparaîtraient après 1500 heures d’affichage d’une image statique. Il faut préciser que le youtubeur a effectué ses tests en affichant une luminosité SDR très élevée de 600 nits.

Ces résultats peuvent sembler impressionnants, surtout que ce genre de test ne représente absolument pas une utilisation normale de la machine. Un utilisateur lambda ne devrait pas, en toute logique, utiliser l’appareil dans des conditions similaires.

Ce n’est pas le premier test que subit le Steam Deck OLED. Un autre vidéaste, The Phawx, avait déjà constaté une brûlure d’écran significative en seulement 750 heures à une luminosité HDR maximale de 1 000 nits.

Selon ses expériences, les couleurs bleues et rouges sont les premières à présenter une rémanence. De plus, le Steam Deck ne semble pas être équipé de fonctionnalités d’atténuation du burn-in telles que le décalage de pixels ou la détection de logos.

Le Steam Deck est-il bien protégé contre le burn-in ?

©WULFF DEN

Valve a précisé que le Deck ne dispose effectivement pas de ces fonctionnalités d’atténuation. Cependant, l’entreprise n’a pour l’instant pas connaissance de problèmes majeurs rencontrés par les joueurs. Il faut préciser que la garantie de l’appareil ne couvre que la première année.

Si cela peut être préoccupant, une situation similaire à celle des tests semble improbable. Comme dit plus haut, les joueurs ne devraient pas utiliser Steam Deck OLED de la même manière.

En revanche, sachant que tout écran OLED est amené à être victime du burn-in, la garantie de Valve semble insuffisante. Le burn-in intervient lorsqu’une image fixe reste affichée trop longtemps. Un élément d’interface d’un jeu pourrait sans problème être la cause d’une brûlure d’écran.

De plus, certains constructeurs comme ASUS et MSI ont depuis peu étendu la garantie de leurs produits OLED. Celle-ci couvre désormais trois ans. Il serait de bon ton de la part de Valve de suivre cette initiative et d’offrir une protection prolongée aux joueurs pour le Steam Deck OLED.