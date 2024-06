Super offre sur la Nintendo Switch OLED pour les promos d’été AliExpress

Nintendo Switch OLED > 238,38 € chez AliExpress

AliExpress fête l’arrivée de l’été avec une périodes de promotions exceptionnelles. À cette occasion, les lecteurs de Tom’s Hardware ont accès à toute une série de codes promos exclusifs à utiliser sur tout le site :

TOMSGD04 : 4 euros de réduction à partir de 29 euros d’achat

: 4 euros de réduction à partir de 29 euros d’achat TOMSGD08 : 8 euros de réduction à partir de 59 euros d’achat

: 8 euros de réduction à partir de 59 euros d’achat TOMSGD12 : 12 euros de réduction à partir de 89 euros d’achat

: 12 euros de réduction à partir de 89 euros d’achat TOMSGD18 : 18 euros de réduction à partir de 129 euros d’achat

: 18 euros de réduction à partir de 129 euros d’achat TOMSGD25 : 25 euros de réduction à partir de 179 euros d’achat

: 25 euros de réduction à partir de 179 euros d’achat TOMSGD40 : 40 euros de réduction à partir de 269 euros d’achat

: 40 euros de réduction à partir de 269 euros d’achat TOMSGD80 : 80 euros de réduction à partir de 499 euros d’achat

C’est l’occasion de vous offrir la Nintendo Switch OLED à tout petit prix. Déjà proposée au prix cassé de 278,38 euros sur AliExpress, vous pouvez faire baisser le prix de 40 euros supplémentaires avec le code promo TOMSGD40. Son prix chute donc à seulement 238,38 euros. Une offre exceptionnelle pour la célèbre console nippone.

⚙️ Pourquoi choisir la Nintendo Switch OLED ?

Avec son concept incroyable de console portable de salon, Nintendo a créé une console absolument culte. Et son succès ne se dément pas au fil des années puisque de nouveaux jeux très attendus sortent chaque année pour continuer de faire plaisir aux fans. Vous n’avez pas encore de Nintendo Switch ? On vous explique rapidement pourquoi vous devriez en acheter une et choisir le modèle OLED.

Tout d’abord, il s’agit d’une console hybride que vous pourrez utiliser sur le grand écran TV de votre salon mais aussi en déplacement puisqu’elle se transforme en console portable dès que vous la retirez de son dock. C’est la console idéale à emmener en vacances. Nintendo oblige, vous avez accès à un catalogue de jeux incroyables comme les deux épisodes de The Legend of Zelda, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe ou encore Super Smash Bros. Ultimate, entre autres.

Sortie en 2017, la première Nintendo Switch est toujours disponible à la vente. Pour autant, on vous conseille plutôt d’investir dans sa version OLED, sortie fin 2021.

Le premier gros avantage de ce modèle, c’est bien sûr son bel écran OLED. Il offre un contraste infini et des couleurs vibrantes. L’espace de stockage est aussi amélioré puisqu’il passe de 32 Go sur la version standard à 64 Go sur la version OLED. Vous pourrez ainsi stocker deux fois plus de jeux dans votre console. Pour terminer, Nintendo a retravaillé complètement son pied rétractable pour avoir une bien meilleure stabilité quand vous souhaitez poser la console sur une table pour jouer à plusieurs.