TeamGroup présente des kits mémoire DDR5 T-Force Vulcan

Après Adata, G.Skill, GeIL ou encore Galax avec ses barrettes LEGO, au tour de TeamGroup d’annoncer de nouvelles barrettes DDR5, les T-Force Vulcan. La société propose des barrettes de 16 Go ou 32 Go, à l’unité ou en kit. Ces sticks sont vierges de tout RGB et déclinés en deux coloris, rouge ou noir. Ils embarquent un dissipateur en alliage d’aluminium monobloc d’après TeamGroup. Ceux qui préfèrent des modèles plus colorés peuvent s’orienter vers les T-Force Delta RGB DDR5 Gaming Memory dévoilés en août.

Concernant les fréquences, celles des barrettes T-force Vulcan sont de 4800 MT/s ou de 5200 MT/s. Ces références prennent en charge le profil XMP 3.0.

Type Kits T-Force Vulcan DDR5-4800 1 x 16 Go, 1 x 32 Go, 2 x 16 Go, 2 x 32 Go T-Force Vulcan DDR5-5200 1 x 16 Go, 1 x 32 Go, 2 x 16 Go, 2 x 32 Go

Pas un mot sur la durée de garantie…

Comme le fait remarquer notre confrère de Tom’s Hardware US, la société, comme d’autres, ne communique aucune durée de garantie pour ses barrettes DDR5 T-Force Vulcan ; or, ses solutions DDR4 profitent pour la plupart d’une garantie à vie. Pour les modèles T-Force Delta RGB DDR5, le communiqué mentionne une « période de garantie du produit initialement fixée à 3 ans » mais amenée à évoluer « en fonction de l’amélioration des matériaux bruts ou de la technologie ». À l’évidence, les marques attendent de voir comment se comportent les circuits intégrés de leurs modules DDR5 dans le temps avant de s’engager sur de longues périodes de garantie. Bref, si vous souhaitez passer rapidement à la DDR5, ayez cette mise en garde à l’esprit.

