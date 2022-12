Tesla va proposer un SSD externe de 1 To, pour la modique somme de 350 dollars

Soit plus de trois fois le prix de certains modèles de SSD pas estampillés Tesla. L’entreprise promet toutefois un SSD de “classe automobile” qui devrait offrir une plage de température étendue et de bonnes résistantes aux chocs et vibrations.

L’Holiday Update permet désormais aux possesseurs de Tesla Model S et X 2022+ de jouer à des titres Steam depuis le système d’info-divertissement de leur bolide. Ils peuvent lancer des sessions sur l’imposant écran central de 17 pouces du véhicule, ou, pour les passagers arrière, sur l’écran de 8 pouces. Avec sa puissance théorique de 10 TFLOPS FP32, équivalente à celle de la PlayStation 5, le SoC AMD Ryzen intégré, épaulé par 16 Go de RAM, doit assurer de bonnes conditions de jeu. Reste le problème du stockage : la plupart des véhicules Tesla proposent de série un clé USB de 128 Go. Pour ceux qui souhaiteraient installer un grand nombre de titres, la société d’Elon Musk proposera à partir de février un SSD externe de 1 To. Et s’il est possible d’obtenir ce genre de produits pour moins de 100 euros, Tesla vendra le sien 350 dollars.

© Tesla © Tesla

Sur le site de la société, nous pouvons lire à propos de ce SSD : “Stockez tout. Des jeux d’arcade Tesla aux séquences de la Dashcam, notre disque dur SSD de 1 To vous permet de sauvegarder toutes les données de votre véhicule en un seul endroit. Ce SSD externe de classe automobile est conçu pour résister aux températures extrêmes de l’habitacle, aux chocs et aux vibrations du véhicule. Avec une durée de vie prolongée par rapport aux périphériques de stockage similaires et des vitesses de lecture/écriture optimisées pour les jeux, le Solid State Drive prend en charge les jeux Steam.”

Le top des jeux Android à utiliser en voyage, sans connexion

Un SSD externe de “classe auto”, utile au sein d’une Tesla ?

Vous l’aurez constaté, l’entreprise ne communique aucune donnée concrète et parle seulement d’un SSD de “classe automobile”, conçu pour “résister aux températures extrêmes de l’habitacle” et survivre aux “chocs et vibrations du véhicule”.

Une entreprise comme Micron propose des SSD conçu spécialement pour les véhicules et l’industrie. Ceux-là supportent une plage de températures de fonctionnement plus étendue que des SSD grand public, allant de -40°C à +85°C / 105°C. Ils profitent également d’une meilleure résistance aux chocs et aux vibrations.

© Micron

En pratique, un modèle lambda de SSD est tout à fait capable de supporter les vibrations d’un véhicule en mouvement sur route. Concernant les plages de température de fonctionnement, elles se situent généralement entre 0º à 70ºC. Même en laissant la Tesla en plein soleil ou sous la neige, il est peu probable que la température à l’intérieur de l’habitacle n’atteigne de tels extrêmes. Le seul moment critique pourrait être l’été, sous une forte chaleur, avec un véhicule stationné en plein soleil. Apparemment, dans ces conditions, la température à l’intérieur de l’habitacle peut monter à 65 voire 70°C. De là à justifier l’acquisition d’un tel SSD, qui plus est à ce tarif, chacun se fera son avis.

Sources : Tesla, Micron, via Tom’s Hardware US