Le top des jeux Android à utiliser en voyage, sans connexion

Ce n’est désormais plus un secret : de plus en plus performants, nos smartphones s’imposent comme une nouvelle arène de jeu, qui n’a rien à envier aux « vraies » consoles de jeu portables. Il faut dire aussi que l’offre ludique a connu un boom monumental ces dernières années, avec une tripotée de titres très intéressants qui exploitent à fond ces nouvelles capacités, qui revisitent les grandes sagas classiques des jeux vidéo ou qui introduisent des gameplays fondamentalement nouveaux. De nombreux jeux exigent une connexion Internet permanente pour en profiter pleinement ; si cela ne pose aucun problème lorsque l’on joue chez soi ou en ville, cela peut devenir un vrai souci quand on décide de partir en vacances, surtout à l’étranger, ou que l’on souhaite tuer le temps pendant un long voyage en train, en avion ou en voiture.

Heureusement pour vous, nous avons décidé de sauver vos vacances en sélectionnant les meilleurs jeux mobiles qui ne nécessitent aucune connexion. Des titres variés, gratuits ou payants dont vous pourrez aussi bien profiter au fin fond de la cambrousse que sur les plages de sable fin. Alors, on dit merci qui ?

Papers, Please

Prix : 4,89 €

Petit chef d’œuvre maintes fois primé signé Lucas Pope, Papers, Please avait déjà fait sensation lors de sa première sortie sur PC et macOS, au point d’incarner le potentiel des jeux indépendants. Il vient d’être adapté sur plateformes mobiles, pour le plus grand bonheur de ceux qui n’avaient pas encore découvert cette dystopie.

Vous y incarnez un garde-frontière dans le pays fictif de l’Arstotozka, lugubre contrée de l’Europe de l’Est au début des années 80. Votre tâche ? Contrôler sans relâche les papiers des citoyens ou étrangers qui se présentent à votre bureau. Vous devez alors confronter leurs passeports et documents à une série de protocoles, identifier les faux papiers pour recaler leurs propriétaires ou au contraire valider leur précieux sésame d’entrée sur le territoire à grand coup de tampon. La tâche se complique de jour en jour, avec des tentatives de bakchich ou de corruption, l’organisation d’une résistance ou encore les mouvements politiques qui mettent fin au désir d’exode de certaines populations. Mais vous n’êtes pas le mieux loti : vous touchez chaque jour un salaire de misère, grâce auquel vous devez subvenir aux besoins essentiels de votre famille. Entre la faim, les médicaments ou le chauffage, vous devrez parfois trancher et trouver le juste équilibre. Si le jeu n’est pas des plus joyeux, il devient vite une drogue dure, avec des choix cornéliens à envisager et de multiples embranchements pour arriver au bout de la partie.

Dead Cells

Prix : 8,99 €

Petite pépite française apparue en 2018 sous Windows et consoles de salon, Dead Cells est l’un des fers de lance du rogue-like, ces jeux sans cesse différents dans lesquels vous devez arpenter des corridors générés aléatoirement pour gagner à chaque fois un peu plus d’expérience et de trésors. Les parties ne sont donc jamais les mêmes et vous commencez avec des armes et des pouvoirs différents, à compléter au fil de votre aventure et de vos choix.

Vous y incarnez un prisonnier déchu, au corps sans tête et à la proie d’un parasite, qui cherche à se venger du tyran qui sévit dans la région. Épées, arcs, boucliers, fouets ou pouvoirs spéciaux : tout au long de vos pérégrinations dans la prison, ses égouts ou ses murs extérieurs, vous débloquez de nouvelles options et vous vous frayez des passages, en rencontrant de nombreux boss. Sans cesse renouvelé, le jeu est aussi très exigeant, avec un vrai sens de la progression. Un hit !

Alto’s Odyssey

Prix : Gratuit



Suite directe du sensationnel Alto’s Adventure, Alto’s Odyssey est un runner dans la plus pure tradition, à l’instar d’un Canabalt ou d’un Jetpack Joyride, pour ne citer que les précurseurs du genre. Terrain généré aléatoirement, obstacles à éviter, bonus à collecter… Tout l’ADN du genre est présent.



Reste qu’Alto’s Odyssey arrive à se démarquer de la concurrence grâce à un gameplay aussi simple à comprendre que difficile à maîtriser parfaitement, des graphismes low-poly de toutes beauté, et un modèle free-to-play peu envahissant. Un excellent jeu donc, qui saura vous occuper de longues heures durant vos vacances.

Badland

Prix : Gratuit



Si vous n’avez jamais entendu parler de Badland, ruez-vous dessus sans plus attendre. Hit incontestable des stores mobiles, récompensé par de nombreux prix depuis sa sortie, ce jeu d’action aventure aux graphismes d’une rare beauté saura assurément trouver sa place dans votre ludothèque.



Idéal pour les petits comme les grands, il dispose en plus d’un mode multijoueur local permettant de jouer à 4 sur le même appareil, en faisant un compagnon de route idéal pour les familles nombreuses.

Crashlands

Prix : 7,49 €



Si vous souhaitez profiter de vos vacances, n’achetez pas Crashlands. Fortement inspiré par le Don’t Starve de Klei, mais se déroulant dans un univers de science-fiction, ce titre hautement addictif vous poussera à jouer des heures sans vous arrêter.



Échoué sur une planète, votre personnage devra lutter pour sa survie : récolte de ressources, construction de base, fabrication d’équipements, quête à accomplir, combats aussi haletants que stratégiques, tout est là pour vous empêcher de quitter votre partie, ou vous inciter à y revenir.

Dungeon Quest

Prix : Gratuit



Amateurs de hack’n slash, Dungeon Quest est le jeu idéal pour vous. Avec ses trois classes différentes (sorcier, voleur et guerrier) aux builds modifiables à l’envi, des compagnons à collectionner, des tonnes d’équipement à looter, un système de craft évolué et des quêtes à n’en plus finir, Dungeon Quest vous procurera des heures et des heures de jeu.



Et si jamais le jeu devient trop compliqué, sachez que vous pourrez embarquer vos autres personnages dans vos quêtes, afin de les faire gagner en compétence. Un petit plus hautement appréciable.

Fallout Shelter

Prix : Gratuit



Si vous arpentez nos colonnes, vous devez déjà avoir entendu parler de Fallout Shelter puisqu’il figure en bonne place dans notre dossier sur les meilleurs jeux Android gratuits. Ce que peu de gens savent en revanche, c’est que ce jeu de gestion possède un mode hors-ligne, vous permettant de continuer à agrandir votre abri, et gérer ses habitants en toutes circonstances.



Et si vous hésitez encore à franchir le pas, sachez que le jeu possède maintenant des quêtes qui viennent grandement enrichir le gameplay.

Hitman GO (Lara Croft GO & Deus Ex GO)

Prix : 6,99 € chacun



Si vous aimez les challenges, que la stratégie ne vous fait pas peur et que le tour par tour est votre domaine de prédilection, vous allez sans doute apprécier la série des Go créée par Square Enix.



Adaptés de trois de leurs licences parmi les plus fameuses, ces petits jeux vous mettent face à des puzzles pensés avec amour pour vous torturer les méninges. Simples et addictifs, ces titres vous occuperont de longues heures grâce à leur difficulté, et aux divers objets à collectionner, planqués un peu partout.

Hungry Cat Nonogram

Prix : Gratuit



Le Picross vous connaissez ? Popularisé par Mario’s Picross, ce petit jeu vous met face à une grille ornée de chiffre, qui vous indique quelles cases il vous faudra colorier d’affilée. En complétant une grille, vous révélerez alors un petit dessin en pixel art. Avec plus de 500 grilles différentes, 4 modes de difficulté et l’ajout de la couleur, Hungry Cat Picross est un jeu parfait pour passer le temps lors de vos vacances, tout en faisant travailler vos méninges.

Kingdom Rush

Prix : Gratuit



Rendu gratuit par son créateur à l’occasion de ses quatre années d’existence, Kingdom Rush est un tower defense bien sous tout rapport qui saura assurément trouver sa place dans votre téléphone si vous aimez un tant soit peu le genre.



Aussi agréable à l’œil avec ses graphismes cartoon, que sympathique à jouer, il reste une valeur sûre dans son domaine. Et si vous en voulez plus, sachez qu’il possède trois suites (qui sont payantes par contre).

Lifeline

Prix : 3,39 €

Plus qu’un jeu, Lifeline est une expérience narrative très intéressante qui utilise son support, en l’occurrence votre téléphone, comme élément de l’histoire qui vous est racontée.



Vous serez en effet mis en contact avec Taylor, un astronaute échoué sur une planète lointaine à la suite d’une avarie. Vous deviendrez alors son seul contact avec l’extérieur, son confident, et devrez lui prodiguer conseils et avis sur sa situation pour l’aider à s’en sortir. Très prenante, cette histoire aux embranchements multiples ne vous laissera pas indifférents, soyez-en sûr.

Limbo

Prix : 4,79 €



Sorti originellement sur console et PC, Limbo est un petit jeu de plateforme indépendant à la patte reconnaissable entre mille grâce à des graphismes en noir et blanc absolument somptueux.



Derrière cette plastique alléchante, se cache pourtant un titre qui ne pardonnera pas grand-chose à ses joueurs. Il embrasse en effet pleinement la philosophie du die and retry et vous obligera à expérimenter ses pièges de nombreuses fois avant de réussir à triompher. Une petite merveille à découvrir si vous ne l’avez pas déjà fait.

Minecraft

Prix : 7,49 €



Est-il vraiment nécessaire de présenter Minecraft ? Véritable carton vendu à plus de 100 millions d’exemplaires depuis sa sortie, ce jeu de construction en monde ouvert est indéniablement le compagnon idéal de vos vacances.



Terrain de jeu limité uniquement par votre imagination, Minecraft saura vous emporter durant des heures à miner des ressources, explorer son monde généré aléatoirement et construire ce que vous dicte votre imagination.

Monument Valley

Prix : 2,99 €

Exigence hardware : Moyenne



Alors qu’un deuxième épisode est déjà sorti sur Android (à 5,49€ toutefois), pourquoi ne pas découvrir cette petite merveille qu’est Monument Valley et profiter de son tarif premium ? Jeu de réflexion proposant de nombreux tableaux à résoudre, du plus simple au plus complexe grâce à des mécaniques extrêmement bien pensées, ce titre convainc aussi par ses graphismes low-poly de toute beauté, et sa direction artistique enchanteresse.



Détenteur de nombreux prix, Monument Valley est un titre à ne pas manquer si vous aimez vous creuser les méninges, tout en admirant de belles choses.

Out There Omega

Prix : 4,99 €



Créé par les français Mi-Clos Studio, Out There Omega est un rogue-like intégrant des éléments de gestion, ainsi qu’une très forte partie narrative.



Dans la peau d’un astronaute à la dérive dans son vaisseau spatial, vous allez devoir explorer la galaxie en prenant garde à ne pas trop dépenser votre carburant, votre oxygène et vos ressources. Chaque étape sur une planète vous permettra non seulement de récolter divers matériaux, mais dévoilera aussi des pans d’histoire qui viendront vous en apprendre plus sur le monde qui vous entoure, et votre destin.

Pixel Dungeon

Prix : Gratuit



Pixel Dungeon est un petit jeu tout ce qu’il y a de plus simple, développé par une seule personne qui a décidé de publier son jeu gratuitement, et de ne même pas y inclure de pubs sous quelques formes que ce soit (une démarche assez rare pour être soulignée).



Rogue-like en pixel art très efficace, il vous met dans la peau d’un personnage (que vous sélectionnerez parmi les quatre classes du jeu) chargé de retrouver une mystérieuse amulette au sein d’un donjon généré aléatoirement avec ses monstres, ses quêtes et des tonnes d’équipement à découvrir.

Plague Inc.

Prix : gratuit



Toute ressemblance avec des faits avérés serait purement fortuite. Jeu de stratégie très original, Plague Inc. vous met dans les « spores » d’un agent pathogène venant tout juste d’infecter un être humain. À partir de là, comme dans tout bon jeu de stratégie qui se respecte, vous allez devoir étendre votre territoire en infectant de plus en plus de personnes, jusqu’à conquérir le monde.



Pour se faire, vous pourrez faire muter votre virus afin de contrer les vaccins, développer des de nouveaux attributs et adapter votre stratégie aux mouvements de population. Une manière, en somme, de dédramatiser des événements réels.

Sorcery 1, 2, 3 et 4

Prix : 5,49 € chacun



Si vous connaissez le Sorcier de la Montagne de Feu, Loup Solitaire ou encore Défis Fantastiques et qu’un sentiment de nostalgie vous a envahi à la simple lecture de ces titres, nul doute que la série Sorcery devrait vous contenter.



Adaptation vidéoludique du livre dont vous êtes le héros, ces jeux enrichissent le principe pour le rendre plus interactif et y ajouter une dimension visuelle très intéressante. Attention toutefois, pour profiter pleinement de

Smash Hit

Prix : Gratuit



Un peu stressé ? Envie de démolir deux trois trucs pour passer vos nerfs et décompresser ? Essayez Smash Hit ! Ce petit jeu sans prétention vous demandera en effet de balancer des billes en métal sur tout un tas d’objets, surface et autre obstacles afin de les réduire en charpie.



Très beau visuellement, avec sa DA surprenante et son moteur physique réaliste, il dispose aussi d’une bande son et de bruitages élaborés qui viennent compléter l’expérience. Avec une bonne cinquantaine de niveaux à conquérir, autant dire que vous aurez de quoi vous défouler (virtuellement).

The Room Three

Prix : 4,49 €



Si vous aimez vous creuser les méninges, The Room Three, et ses deux prédécesseurs semblent être un choix idéal. Un peu à la manière d’un Myst (en plus simple), vous serez propulsé dans un monde mystérieux empli d’énigmes à résoudre. Exploration et observation seront la clé de la réussite dans ce troisième épisode qui démolit ses prédécesseurs tant du point de vue de la narration que de la réalisation. À ce titre, nous vous conseillons d’ailleurs d’aller jeter un œil à The Room 1 et 2 si vous souhaitez découvrir toute l’histoire.

Tu dois construire un bateau (You must build a boat)

Prix : 2,69 €



Deuxième jeu de EightyEight Games après 10 000 000, Tu dois construire un bateau (cette traduction, seigneur !) est un petit jeu incroyablement addictif qui mélange allégrement match 3 et RPG. Vous devrez explorer de nombreux environnements en accomplissant des quêtes et en récoltant des matériaux afin de développer votre bateau. Pour ce faire, vous devrez aligner des tuiles similaires pour déclencher l’effet voulu (des épées pour attaquer, des clefs pour ouvrir un coffre, etc) et continuer votre progression. Une petite merveille de simplicité.

Zenonia 5

Prix : Gratuit



Cinquième épisode d’une série née sur mobile, Zenonia 5 est un action-RPG dans la plus pure tradition. Après avoir choisi la classe de votre personnage, vous pourrez plonger au cœur d’une histoire assez riche et prenante, bien qu’un brin classique. Pour ne rien gâcher, le jeu propose des graphismes assez fin et colorés qui vous en mettront plein les mirettes. Petite ombre au tableau, seul l’épisode précédent existe toujours dans le Google Play Store, ce qui vous empêche de prolonger l’expérience Zenonia jusqu’à ses fondations.