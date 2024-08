Test Lenovo Legion 5i Gen 9 : des performances honorables mais hors de prix

Le Legion 5i est une version allégée des versions Pro 5i, équipée d’une RTX 4060 et d’un i7-14650HX. Bien qu’il soit tout à fait possible de jouer convenablement avec cette configuration, le prix de ce notebook pourrait en freiner certains.

Dans la gamme Lenovo Legion, il y a la version Pro 5i Gen 9, et il y a les versions moins onéreuses, dépourvues du label “Pro”. Nous avons ici présent la version Legion 5i Gen 9 sous processeur Intel, mis à jour avec un i7-14650HX, qui tente de convaincre avec une carte graphique moins puissante, un SSD avec moins de capacité de stockage ainsi qu’une fréquence de rafraichissement revue à la baisse, pour proposer un tarif sous la barre des 2000 €.

Quoi qu’il en soit, la configuration choisie exploitera rarement les 165 Hz à part dans certains jeux compétitifs, puisque la RTX 4060 de 8 Go reste malgré tout un GPU d’entrée de gamme qui devra faire tourner les jeux dans une définition d’écran assez élevée. Voici notre essai complet du Lenovo Legion 5i Gen 9.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques techniques du Lenovo Legion 5i Gen 9 ?

Cette version intègre une carte graphique RTX 4060 épaulée par un i7-14650HX et 16 Go de RAM DDR5. D’un point de vue purement hardware, il s’agit là d’une configuration à cheval entre l’entrée et le milieu de gamme, alors que le tarif se situe dans le haut de gamme.

GPU : Nvidia GeForce RTX 4060

: Nvidia GeForce RTX 4060 CPU : Intel Core i7-14650HX

: Intel Core i7-14650HX RAM : 2×8 Go DDR5 6000 MHz (format SODIMM)

: 2×8 Go DDR5 6000 MHz (format SODIMM) Capacité de stockage : 512 Go SSD

: 512 Go SSD Écran : 16″ IPS 165 Hz WQXGA, 2560 x 1600 pixels

: 16″ IPS 165 Hz WQXGA, 2560 x 1600 pixels Webcam : 1080p

: 1080p Connectivité : WiFi 6E et Bluetooth 5.1

: WiFi 6E et Bluetooth 5.1 Batterie : 80 Wh

: 80 Wh Adaptateur secteur : 230 W

Il est difficile de comprendre la cohérence de cette configuration. En effet, la RTX 4060 pourrait avoir du mal en 2560 x 1600 pixels dans les jeux AAA. C’est d’ailleurs ce que nous allons vérifier plus bas dans ce test, en laissant la définition native. Par ailleurs, la capacité de stockage de 512 Go est beaucoup trop faible pour un ordinateur portable gamer en 2024. D’autant que Windows prend déjà 40 Go, il reste 474 Go à exploiter. En ayant plusieurs logiciels de benchmark pour notre batterie de tests, quelques jeux lourds comme Starfield (150 Go) et Red Dead Redemption 2 (120 Go), on est déjà à 300 Go.

Il ne reste qu’un ou deux jeux légers à installer, puisque pour rappel, il est conseillé de ne remplir votre SSD qu’à 80% de ses capacités au risque de réduire les performances de votre machine. Si vous souhaitez quelque chose de plus cohérent, dirigez-vous vers la version Pro 5i en sélectionnant la RTX 4070 et le i7-14700HX.

Vous pouvez également choisir d’opter pour une dalle 240 Hz HDR 400. Si vous avez choisi une RTX 4060, ce n’est pas vraiment utile, puisque vous n’atteindrez presque jamais un aussi haut taux de rafraichissement.

🖼️ Un design austère

En général, on ne fait pas appel à Lenovo pour obtenir un produit design. Ce Legion 5i ne comporte aucune fioriture, puisque les composants sont logés dans un châssis entièrement en plastique gris. C’est sobre, voire austère, d’autant que le clavier ici présent se contente uniquement d’un rétroéclairage à LED blanc (que l’on peut désactiver), et non RGB. On retrouve en haut du clavier un bouton centré, lui aussi rétroéclairé, qui s’inspire du logo LEGION et qui sert de bouton d’allumage.

Le pavé tactile est un peu petit pour une si grande surface, et le clic n’est pas très confortable. Ce n’est pas vraiment gênant puisque on utilisera principalement une souris avec cet ordinateur. A l’arrière du châssis, on retrouve l’imposante grille d’aération qui laisse passer l’air chaud expulsé par les ventilateurs. Au dos de l’écran de 16 pouces, la marque LEGION y est imposée en relief sur la tranche inférieure droite, et c’est tout. Bref, le Legion 5i est mastoc, imposant, lourd, et se passe entièrement d’aluminium, au contraire d’un Razer Blade Mercury 14.

Au niveau de la connectique, ce PC portable gamer est bien fourni. Sur la tranche droite, on retrouve 2 prises USB-A 3.2 Gen 1, 1 port Ethernet RJ45, et même un lecteur de carte MicroSD, ainsi qu’un bouton de cache électronique. 2 ports USB-C officient sur la partie gauche, un troisième port USB-A et enfin un port Jack 3,5 mm casque/micro. Enfin, sur la partie arrière, où se trouvent les sorties d’air, il y a la prise d’alimentation et un port HDMI.

💪 Lenovo Vantage toujours présent

Bien que ce PC portable soit dotée d’une carte graphique d’entrée de gamme, il peut malgré tout lancer les jeux dans des conditions confortables. Lenovo oblige, la machine intègre d’office le logiciel propriétaire Vantage, qui permet de centraliser toutes les fonctionnalités liées aux performances. Le mode thermique est toujours de la partie et permet de choisir entre trois modes de fonctionnement :

Silencieux : permet de brider la vitesse des ventilateurs afin d’offrir une utilisation silencieuse

: permet de brider la vitesse des ventilateurs afin d’offrir une utilisation silencieuse Équilibrée : offre un fonctionnement polyvalent paré à toutes les situations

: offre un fonctionnement polyvalent paré à toutes les situations Performances : les composants exploitent leur plein potentiel pour offrir les meilleures performances dans les jeux. Attention, en jeu, la machine fait un boucan d’enfer.

Lenovo Vantage permet aussi à l’utilisateur de choisir le mode de fonctionnement du GPU. Si vous souhaitez faire tourner la machine uniquement avec la carte graphique dédiée, il y a donc un mode qui s’intitule “Mode GPU dédié uniquement”. Un mode, qui, selon nous, est assez inutile puisque le “mode hybride” existe. Il permet de switcher automatiquement entre l’iGPU du processeur et de la carte graphique en fonction des ressources graphiques.

C’est à dire que lorsque vous naviguez sur le web, regardez du streaming ou faites de la bureautique, l’affichage sera alors assurée par la partie graphique du processeur et laissera la RTX 4060 tranquille. Mais dès que vous lancez un jeu, le CPU désactivera alors sa partie graphique intégrée pour laisser la place à la RTX 4060. De notre côté, nous avons laissé ce mode en permanence, puisque nous n’avons vu aucune différence notable avec les autres. Autant laisser le logiciel faire lui même le changement.

Lenovo Vantage donne également de nombreuses informations sur la vitesse d’horloge en temps réel de la mémoire vive, du CPU et du GPU. Il intègre même une fonction d’overclocking simplifiée que vous pouvez activer et personnaliser à votre guise. Attention, il faut cependant y aller à tatillon pour éviter de rendre le système instable, ou pire, abîmer certains composants.

Le logiciel donne aussi de précieuses informations sur l’alimentation, qui permet de vérifier l’état de la batterie et de choisir de prolonger sa durée de vie en limitant la charge à 80%. Enfin, une section macro est dédiée et permet de paramétrer des raccourcis. Dans l’ensemble, Lenovo Vantage est agréable et facile à utiliser. L’interface est épurée, les sections sont clairement affichées et est aussi bien adaptée aux novices qu’aux utilisateurs confirmés.

⚔️ Le DLSS à la rescousse

Une RTX 4060 est un GPU d’entrée de gamme, qui plus est, en version mobile dans le cas présent. De plus, la définition de l’écran est élevée puisque nous sommes sur une dalle de 2560 x 1600 pixels en format 16:10. Les 8 Go de RAM GDDR6 alloués à la carte graphique peuvent s’avérer limite dans certains jeux récents. Dans Cyberpunk 2077, il est compliqué de se passer des technologies IA de Nvidia. Pour arriver à 60 images par seconde avec le preset Ultra, il faut activer le DLSS en mode qualité.

Et c’est quasiment une obligation, puisque en natif, le jeu tourne seulement à 40 images par seconde. C’est très peu pour un ordinateur à ce prix, surtout dans un jeu qui a maintenant presque quatre ans. Le titre vidéoludique étant un jeu optimisé Nvidia, le DLSS reste malgré tout excellent. Nous n’avons décelé aucune perte visuelle en restant dans le mode Qualité, la grosse densité de pixels aidant également à garder une très bonne qualité d’image.

En faisant aussi appel à la génération d’images du DLSS3/3.5, on monte jusqu’à 75 FPS de moyenne. Avec les paramètres sélectionnés, le résultat s’avère bluffant grâce à un gain de fluidité notable. Nous n’avons pas relevé de stuttering (micro-saccades). En activant le ray tracing en Ultra, on descend à environ 50 FPS, avec des micro-saccades venant ternir l’expérience. Forcément, en désactivant les technos NVIDIA, le jeu devient tout bonnement injouable puisque on descend en dessous des 30 FPS.

Le constat est le même sur Starfield. Pour profiter d’une haute qualité graphique, impossible de se passer du DLSS, et même de la génération d’images pour garder un bon framerate. Avec le preset ultra, le jeu tourne à moins de 40 i/s, ce qui est très peu. Avec toutes les technologies IA Nvidia activées, on retrouve un framerate stable d’environ 70 FPS. Le jeu de Bethesda étant ce qu’il est, certaines zones gourmandes comme la ville de Néon réduira le taux de rafraichissement à 50 FPS, quand d’autres endroits vont afficher une grande fluidité s’approchant des 100 i/s.

Sur Red Dead Redemption 2, qui reste un jeu gourmand lorsque l’on active tous les paramètres graphiques en Ultra, il faut alors se contenter du premier niveau du preset “Favoriser la qualité” pour obtenir 57 FPS de moyenne tout en se passant du DLSS. Le titre de Rockstar Games ne nécessitant pas une grande fluidité pour l’apprécier, cela reste amplement suffisant. Les effets de lumière, l’eau, les cinématiques et les séquences d’action restent somptueux.

Évidemment, sur Counter Strike 2, le jeu permet de profiter un peu plus des 165 Hz de l’écran. En qualité graphique moyenne, nous avons obtenu plus de 140 FPS, en se passant de la reconstruction d’images de Nvidia ou autres technologies d’upscaling comme l’AMD FSR. Bien sûr, il est toujours possible de baisser encore un peu plus la qualité visuelle pour exploiter à 100% les Hz de la dalle. Pour performer sur le FPS de Valve, beaucoup sont ceux à privilégier la fluidité au détriment de la qualité visuelle.

Sur un jeu de tir plus gourmand, comme Battlefield 2042, nous avons obtenu environ 70 FPS sans DLSS avec le preset élevé. Bien que cela soit suffisant pour la plupart des joueurs, le FPS d’EA reste un jeu de tir très dynamique, et certains d’entre-vous souhaiteraient dépasser les 100 images par seconde. Pour cela, il faudra alors faire certaines concessions sur les paramètres graphiques pour obtenir de meilleures performances.

Lors du test 3DMark, avec le mode Turbo de Lenovo Vantage, l’ordinateur atteint un score honorable de 11 496 points au test Time Spy, qui simule une utilisation gaming gourmande. C’est environ 2000 points de moins que son grand frère, le Legion Pro 5i Gen 9 et sa RTX 4070. Notez que dans Lenovo Vantage, le mode overclocking GPU est d’office activé par le constructeur. En le désactivant, le score tombe à 11 192 points, ce qui, en jeu, fait une différence de quelques FPS seulement.

Notez également qu’il faut rester branché avec l’adaptateur secteur 230 W pour bénéficier pleinement des composants du PC. En effet, une fois retiré, la batterie intégrée ne dégage pas assez de watts pour assurer le fonctionnement optimal de tous les composants, en plus d’avoir une très faible autonomie. Par ailleurs, le souffle provoqué par la ventilation lorsqu’un jeu est lancé fait beaucoup de bruit, et peut-être gênant pour votre entourage, dans le cas où vous l’utilisez dans la même pièce.

Quoi qu’il en soit, une dalle Full HD 1920 x 1200 pixels (pour s’adapter au format 16:10 de l’écran) aurait été plus adaptée à la RTX 4060. Les performances auraient été meilleures tout en gardant malgré tout une bonne densité de pixels par pouce.

🖥️ Un écran qui peine à convaincre

Lenovo n’a toujours pas franchi le cap de l’OLED sur ses gammes LEGION, ce qui aurait pu offrir à ses écrans des noirs profonds puisque les diodes sont capables de s’allumer et de s’éteindre indépendamment des autres. D’autant qu’ici, l’écran ne compense même pas par une bonne luminosité puisque notre sonde colorimétrique X-Rite i1 Display Pro Plus a mesuré 344 nits, alors que la luminosité est censée être le gros point fort du rétroéclairage par LED.

Dans la pratique, nous avons effectivement eu du mal à voir l’écran lorsque nous jouions en pleine journée sous un temps ensoleillé, et nous avons du baisser nos volets pour y voir plus clair. Le contraste n’est pas non plus exceptionnel puisque notre appareil de mesure à enregistré un taux de 1039:1, d’autant que la dalle est dépourvue de compatibilité HDR. Le contraste est malheureusement le principal défaut des dalles LCD…

La température des couleurs n’est pas non plus mirobolante puisque mesurée à 7196K lorsque nous avons réglé la luminosité de l’écran sur 200 nits, loin des 6500K recommandés. De ce fait, la température vire carrément au froid. L’écran se rattrape néanmoins sur la fidélité des couleurs, puisque le deltaE moyen s’élève à 1,7, ce qui est excellent et parfaitement neutre. Rappelons que l’œil humain ne voit plus la différence en dessous de 3. Toujours en prenant en compte le prix, d’autres machines au même tarif ont un appareil doté d’un bien meilleur écran.

🪫 Une autonomie toujours aussi faible

L’autonomie n’est jamais le point fort des PC gamer portables, et le Legion 5i ne fait pas exception à la règle. Lorsque vous jouez, il faut absolument rester branché puisque comme mentionné plus haut, la batterie n’est pas assez puissante pour envoyer les watts nécessaires à tous les composants pour qu’ils puissent tourner au maximum de leurs capacités. Mais pour une utilisation classique au quotidien, qu’en est-il ?

En réglant la luminosité toujours sur 200 nits, l’ordinateur n’a même pas tenu 3 heures au test PCMark 10 Modern Office, qui simule une utilisation bureautique composée de traitement de texte, d’appels vidéo, d’éditions de photo et de travaux sur des logiciels ressemblants à la suite Microsoft Office. Lenovo Vantage a été réglé sur équilibré (impossible de toute façon de mettre le mode “Performance” quand l’adapteur secteur est débranché) et l’écran a été laissé à 165 Hz.

Bien sûr, avoir 165 Hz lors d’une utilisation bureautique n’a pas grand intérêt, c’est pourquoi nous avons relancé un autre test en sélectionnant cette fois-ci la fréquence de rafraichissement à 60 Hz, et en activant le mode “silencieux” sur Lenovo Vantage, qui est le plus efficient. Forcément, l’autonomie s’améliore sans pour autant assurer une journée d’utilisation.

Bref, il s’agit bien là d’un PC gamer portable : il ne sert qu’à jouer et n’est pas destiné à une utilisation polyvalente, comme pourrait l’être un Razer Blade. En ce qui concerne le streaming vidéo, nous n’avons pas été conquis non plus. Le benchmark PCMark 10 vidéo (le test fait tourner une vidéo en boucle), confirme nos impressions, puisque la machine s’est éteinte au bout de 5h et 45 minutes. Cela sera cependant suffisant pour regarder un long-métrage de trois heures comme Titanic. Cependant, l’ordinateur compense sa très faible autonomie par une recharge très rapide, puisque pour passer de 0 à 80%, il nous a fallu 30 minutes seulement.

🧑‍💻 Un processeur aux bonnes performances mais qui chauffe beaucoup

Bien qu’il s’agisse d’une version allégée du 14700HX, le i7-14650HX reste évidemment capable de lancer tous les logiciels gourmands sans problème.

Processeurs i7-14650HX i7-14700HX Nombre total de cœurs 16 20 Nombre total de threads 24 28 Nombre de cœurs performance 8 8 Nombre de cœurs efficients 8 12 Fréquence maximale des cœurs Performance 5,2 GHz 5,5 GHz Fréquence maximale des cœurs efficients 3,7 GHz 3,9 GHz Fréquence de base des cœurs Performance 2,2 GHz 2,1 GHz Fréquence de base des cœurs Efficients 1,6 GHz 1,5 GHz Puissance de base 55 W 55 W Puissance maximale Turbo 157 W 157 W Cache 30 Mo 33 Mo

Sur le logiciel Cinebench 2024, qui simule la création d’un rendu 3D, l’i7-14650HX obtient un score de 1068 points en multi-core, encore loin des vieillissants processeurs Apple M1 Ultra et AMD Ryzen Threadripper (1625 et 1201 points). En revanche, notre processeur peut compter sur sa haute fréquence de ses cœurs pour se mettre au même niveau que la puce de Cupertino avec un score de 113 points en single-core. Sur la version précédente, R23, il obtient un score de 18539 points en Multi-Core et de 1910 points en Single-Core.

Bien que ce soit la carte graphique qui soit principalement sollicitée sur les jeux vidéo, le processeur est lui aussi important pour l’épauler. Pour qu’il puisse bien fonctionner, il faut un système de refroidissement performant pour tourner au maximum de ses fréquences si besoin. Nous avons donc malmené l’i7-14650HX en le soumettant à certains stress test. Sans surprise le CPU subit dans certains cas du thermal throttling (baisse des fréquences en cas de surchauffe).

Sur 3DMark, lors du CPU test intégré au benchmark “Time Spy” on a vu la puce atteindre les 98°C à une valeur de 4988 MHz,. De plus, le logiciel Core Temp nous a indiqué que les cœurs 5 et 7 avaient atteints leur température maximale lors d’un stress test sur OCCT. Quand la température atteint un seuil critique (100°C), le CPU baisse la fréquence d’horloge de ses cœurs pour éviter la surchauffe.

Mais les benchmarks sont surtout là pour faire du score en poussant les composants dans leurs retranchements. En jeu, c’est surtout la carte graphique qui est sollicitée, bien qu’un processeur trop faible puisse causer du bottleneck (un composant qui bride tous les autres de part sa faiblesse). En jeu, le CPU peut atteindre des températures allant de 80 à 90°C. C’est chaud (surtout en ce moment !), mais pas assez pour causer du thermal throttling. Quand à la carte graphique, aucun problème de surchauffe à signaler.

🔊 Des hauts-parleurs situés sous le châssis

Lorsque nous avions testé le Lenovo Legion Pro 5i, les haut-parleurs étaient situés sur les tranches droite et gauche du châssis, et étaient orientés vers le bas. Le son était alors très médiocre et nous vous avions conseillé de brancher absolument un casque. Ici, cela devrait théoriquement être encore pire puisque les hauts-parleurs sont carrément situés sous le châssis, donc à même votre bureau. Pourtant, étant donné que le PC est légèrement surélevé grâce à des joints en caoutchouc, le son n’est pas catastrophique.

Pas de quoi faire exception à la règle non plus, cela peut suffire pour une session de streaming sur Netflix ou Prime Video. En revanche, pour ce qui est du gaming, il vaut mieux profiter de la prise jack 3,5 mm afin d’ y brancher un casque gaming et s’immerger complètement sur votre soft favori. En effet, les hauts-parleurs sont insuffisants pour apprécier les jeux vidéo. Bien que les dialogues soient détaillés, on ne ressent pas assez les basses, complètement étouffées par la provenance du son.

