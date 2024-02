Test Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ : un milieu de gamme qui flirte avec le haut de gamme

Charles pour Tom’s Hardware

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ est le haut du panier de cette nouvelle gamme Redmi Note 13 de Xiaomi. Le constructeur a mis le paquet ici pour chouchouter les utilisateurs avec des caractéristiques de smartphone haut de gamme malgré un prix sous la barre des 500 euros. Mais que vaut vraiment le modèle le mieux équipé de la série Redmi Note 13 ?

💸 Prix et disponibilité

Le Redmi Note 13 Pro+ est disponible sur le site du constructeur au prix indicatif de 459,90€. Pour ce prix-là, on profite d’un smartphone disposant de 12 Go de RAM ainsi que de 512 Go de stockage, ce qui n’est franchement pas négligeable.

⚙️ Caractéristiques techniques

Si le Redmi Note 13 Pro+ n’est pas un smartphone haut de gamme, il a tous les atouts d’un très bon milieu de gamme. Effectivement, la quantité de RAM, le processeur ainsi que la quantité de stockage, mais également l’écran magnifique, en font un smartphone vraiment bien pourvu.

SoC : MediaTek Dimensity 7200 Ultra

: MediaTek Dimensity 7200 Ultra Compatibilité 5G : Oui

: Oui Écran : AMOLED 6,67 pouces, 120 Hz, HDR10+, 2712 x 1220 px, Jusqu’à 1800 nits

: AMOLED 6,67 pouces, 120 Hz, HDR10+, 2712 x 1220 px, Jusqu’à 1800 nits Mémoire : 12 Go LPDDR5

: 12 Go LPDDR5 Stockage : 512 Go UFS 3.1

: 512 Go UFS 3.1 Dimensions / poids : 74,2 x 161,4 x 8,9 mm / 204,5 grammes

: 74,2 x 161,4 x 8,9 mm / 204,5 grammes Capteurs photo : 200 MP, 8 MP grand-angle, 2 MP macro

: 200 MP, 8 MP grand-angle, 2 MP macro Batterie : 5000 mAh

: 5000 mAh Charge rapide : 120 W

📱Design, les bords incurvés font de la résistance

Le Redmi Note 13 Pro+ est un smartphone intéressant totalement à contre-courant de la dernière tendance, qui vise à aplatir les écrans des smartphones et à supprimer les bords incurvés. C’est étonnant, mais après-tout, il est vrai que ça rajoute un côté premium aux smartphones de manière générale. Le smartphone pèse 204,5 grammes, soit presque 10 grammes de moins que le Pixel 8 Pro de chez Google.

Sur la face avant se trouve cet écran incurvé aux bords assez fins assez élégant. Maintenant, retournons le téléphone pour voir ce qu’il propose au dos. Le dos est en verre, avec des capteurs photo libres, sans module photo présent comme sur le Xiaomi 13T Pro notamment. Ici, on retrouve sur la partie supérieure, trois parties bien distinctes, avec les capteurs photo sur la partie supérieure gauche, le flash en haut à droite et le logo de Redmi sur la section inférieure droite.





Comme toujours, le constructeur ne peut s’empêcher de préciser les caractéristiques de l’appareil photo, un classique chez les constructeurs asiatiques qui dominent le marché. Seuls Samsung et Apple ne font pas cela sur leurs smartphones.

Le cadre en plastique, pris en sandwich entre les deux panneaux de verre, a été aplati sur les quatre côtés. Avec un peu d’adresse et de patience, il est possible de faire tenir le téléphone debout sur trois de ses côtés, pour ceux qui auraient du temps à perdre, comme on peut le faire avec un Galaxy S24 Ultra ou un iPhone.

Le haut du téléphone est équipé d’une encoche pour le haut-parleur, les microphones et d’un émetteur IR. Le bas accueille un autre haut-parleur, un microphone et le tiroir SIM. Le côté droit est quant à lui doté des boutons de verrouillage / déverrouillage ainsi que de réglage du volume. Ces derniers sont en un seul module et non séparés, ce qui n’est pas très pratique selon nous.



Concernant la tranche inférieure, cette dernière comprend le tiroir SIM permettant d’accueillir deux cartes au format nano-SIM, ainsi que le microphone principal, un haut-parleur et le connecteur USB-C pour la charge et l’OTG.



Sur le plan esthétique, le Redmi Note 13 Pro+ donne vraiment l’aspect et la sensation haut de gamme recherchés par Xiaomi. Mais ce qui le distingue véritablement comme étant un appareil premium, c’est sa certification IP68. Cette caractéristique le place au même niveau que les appareils haut de gamme d’autres marques et représente un véritable atout, les appareils étant certifiés IP68 étant assez rares dans le segment milieu de gamme.

🖥️ Écran, une qualité d’image remarquable

Quitte à continuer dans le côté haut de gamme, le Redmi Note 13 Pro+ se dote d’un écran AMOLED de 6,67 pouces offrant une résolution de 2712 x 1220 pixels. Cet écran, avec une fréquence d’affichage de 120 Hz, excelle avec sa luminosité maximale de 1800 nits et sa couverture intégrale du spectre DCI-P3. La dalle est protégée par un verre Corning Gorilla Glass Victus ainsi qu’un film protecteur apposé d’usine. Nous vous conseillons par ailleurs de le laisser.



La qualité d’image de l’écran est remarquable. Par défaut, il adopte un mode aux couleurs vives et plutôt froides, mais il est possible de basculer vers un mode sRGB plus standard via les paramètres. Ce dernier offre alors une meilleure fidélité colorimétrique, mais des couleurs moins intenses, certes. Les réglages avancés permettent d’ajuster manuellement le gamut de couleurs, l’équilibre des couleurs RVB, le HSV, le contraste et le gamma. Cependant, laissez ces réglages aux plus aguerris.



En conditions normales, l’écran atteint une luminosité de 500 nits, pouvant monter jusqu’à 1200 nits en plein soleil. La luminosité de pointe de 1800 nits, mentionnée dans les spécifications, est atteignable en HDR mais seulement sur une petite section de l’écran ou pendant de très brefs instants.



L’écran peut adopter une fréquence de 120 Hz, mais il est également capable de descendre à 90 Hz ou 60 Hz selon le contenu et l’application utilisée. Il peut même réduire sa fréquence à 30 Hz, mais uniquement en mode d’affichage Always-On Display. Le système d’exploitation offre la possibilité de choisir la fréquence de rafraîchissement, 60 Hz, 90 Hz ou 120 Hz, pour chaque application. Par exemple, l’application YouTube est réglée sur 60 Hz, mais il est possible de l’augmenter à 120 Hz. Cela n’influence toutefois pas la lecture de vidéos en plein écran, qui s’adapte au taux de rafraîchissement du contenu, l’écran se stabilisant généralement à 60 Hz.

Cependant, quelques points négatifs sont à souligner. Le Redmi Note 13 Pro+ applique un filtre permanent d’accentuation des contours et d’amélioration des couleurs sur toutes les applications vidéo telles que YouTube, Netflix, Prime Video et même l’application Galerie intégrée. Ce filtre, qui renforce considérablement les contours et la saturation, donne un rendu très criard, surtout dans les contenus HDR. Ainsi, on peut voir des contenus avec des couleurs qui ne semblent pas réalistes, pour cause, elles ne sont souvent pas fidèles à la réalité. Les contenus Dolby Vision semblent épargnés par l’amélioration des couleurs, mais subissent tout de même une accentuation.

Le plus regrettable toutefois, c’est l’impossibilité de désactiver cette fonctionnalité. L’écran proposant déjà une haute résolution et une image nette et bien saturée, ajouter un surplus d’accentuation et de saturation dénature l’image, la faisant ressembler à celle d’un téléviseur pas cher de qualité très moyenne. La moindre des choses devrait être de pouvoir désactiver cette fonctionnalité.



Autre point regrettable, bien que le téléphone dispose d’un mode Always-On Display, l’écran ne reste pas constamment actif. Une fois activé, il s’éteint au bout de dix secondes et nécessite une pression sur l’écran pour réactiver l’affichage permanent, ce qui va à l’encontre de l’intérêt de ce mode.

L’écran renferme le capteur d’empreintes digitales qui fait également office de capteur de fréquence cardiaque, une fonctionnalité bien cachée dans les paramètres. Une fois trouvée, il suffit de poser son doigt sur le capteur pour obtenir sa fréquence cardiaque en temps réel. Astucieux, certes, mais cette fonction mériterait d’être mieux mise en avant.

👍 Performances, la fluidité est au rendez-vous

Le Redmi Note 13 Pro+ est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra, qui semble être une variante personnalisée du Dimensity 7200 spécialement conçue pour cet appareil. Sur le papier, aucune différence notable n’est observée concernant la configuration des cœurs et les fréquences d’horloge.

L’appareil est également doté de 12 Go de RAM en LPDDR5 dans notre version ainsi que de 512 Go de stockage en UFS 3.1. Ce n’est pas la dernière norme en date, mais on ne peut pas non plus tout demander à un appareil milieu de gamme. Le stockage n’est pas extensible, mais grâce à une option dans les paramètres, il est possible d’ajouter jusqu’à 6 Go de RAM supplémentaire.



Les performances du Redmi Note 13 Pro+ 5G sont franchement satisfaisantes. Le smartphone est très réactif et offre une fluidité vraiment agréable. C’est souvent un point sur lequel de nombreux téléphones peinent, même ceux qui se prétendent haut de gamme et dotés de composants performants. Xiaomi a parfaitement réussi à optimiser cette facette de l’expérience utilisateur.

On peut remarquer sur GeekBench et Antutu, des scores satisfaisants, avec 2688 points sur GeekBench en multi-core, ce qui est un bon score pour un smartphone de cette catégorie. De même sur Antutu, avec 736 102 points au total, c’est satisfaisant, surtout quand on voit que l’appareil ne surchauffe pas.



Concernant la RAM, cette dernière est assez rapide, de l’ordre de 3000 Mo/s en lecture et 3200 Mo/s en écriture, le tout avec moins de 38 ns de latence, ce qui est pleinement satisfaisant pour un appareil milieu de gamme. Concernant le stockage, la puce est également assez rapide avec plus de 800 Mo/s en lecture et plus de 600 Mo/s en écriture.



Côté performances graphiques, l’appareil ne supporte pas encore Vulkan, c’est dû à la puce MediaTek, cette dernière ne supporte pas cette technologie, c’est dommage. Cependant, sur le reste, c’est satisfaisant, avec juste une petite faiblesse sur SlingShot, le maximum de points n’est pas atteint.



En revanche, le Redmi Note 13 Pro+ se débrouille très bien pour le reste.

📸 Appareil photo, un capteur principal de 200 MP

Le Redmi Note 13 Pro+ se dote de trois capteurs photo au dos, ce qui est plus que sur le Motorola Razr 40 Ultra. Le capteur principal bien mis en avant, étant un capteur 200 MP, très exactement un Samsung ISOCELL HP3. Il est intéressant de voir un capteur d’aussi haute résolution, cependant, voyons ce qu’offre vraiment ce smartphone en termes de performances photo. Mais avant cela, détaillons les autres capteurs, qui sont un ultra grand-angle de 8 MP de résolution, ainsi qu’un capteur macro de 2 MP.



Il est toujours dommage d’ajouter un capteur macro car ça consiste à ajouter un capteur juste pour en avoir plus ou autant que la concurrence. Les utilisations du capteur macro 2 MP sont en réalité très faibles, et un si petit capteur avec une résolution aussi légère, ne propose pas un résultat très convaincant.

On retrouve toutefois dans l’appareil photo, pas mal de modes de prise de vues, avec un mode photo classique, vidéo, 200 MP spécifique, portrait, nuit, mais également un mode accéléré et un autre pour le ralenti. Un mode “exposition longue” est également disponible, ainsi que le traditionnel panorama et un mode court-métrage”. C’est tout, est c’est bien suffisant, ça reste un smartphone, pas un appareil photo professionnel.

En mode automatique, si l’appareil ajoute un peu de saturation, le résultat n’est toutefois pas mauvais. Les photos sont claires, contrastées, autant que possible, mais pas comme sur un smartphone Samsung cependant.

x0.6 x1 x2 x5 x10

Lorsque l’on zoome, uniquement jusqu’à x10 ici, les photos ne sont pas d’une qualité décevante, c’est même plutôt satisfaisant. Certes, ce n’est pas un appareil haut de gamme, mais très franchement, le zoom se débrouille bien.

x10 x10

De même, sur d’autres exemples de photos prises en x10, le résultat n’est franchement pas mauvais. Tout dépendra cependant des conditions de luminosité dans lesquelles les photos sont prises.

📲 Android 13 mais pas plus

Le Redmi Note 13 Pro+ fonctionne sous Android 13 avec l’interface MIUI 14, ce qui peut sembler un peu dépassé (la plupart des autres téléphones utilisent Android 14 et les téléphones Xiaomi sont déjà équipés de la nouvelle interface HyperOS).

Cependant, notre principale préoccupation ne concerne pas la version du système d’exploitation, qui ressemble toujours plus à un iPhone. Les anciens adeptes de la marque à la pomme n’auront aucun mal à retrouver leurs repères ici, tout en s’adaptant bien sûr à l’environnement Android.



MIUI a tendance à fermer les applications en arrière-plan, ce qui perturbe la réception des notifications par moments. Pour bon nombre d’applications, cela ne pose pas de problème, mais si votre application de messagerie favorite ne parvient pas à afficher les messages sur votre écran de verrouillage, c’est problématique. Cela se produit si vous utilisez notamment une autre application que celle installée par défaut.

Xiaomi justifie cela par une économie d’énergie, mais des notifications qui arrivent en temps et en heure sont préférables, malgré les 3 à 10% de charge que ça va consommer en plus dans la journée.

Concernant les mises à jour logicielles, le Redmi Note 13 est censé bénéficier de 3 ans de mises à jour majeures du système d’exploitation et de 4 ans de correctifs de sécurité. Il profitera donc des mises à jour majeures d’Android 14, 15 et 16 assurément.

🔋 Autonomie correcte et charge rapide

Le Redmi Note 13 Pro+ est équipé d’une batterie de 5000 mAh. C’est plus petit que sur certains smartphones notamment le ROG Phone 7 Ultimate, mais suffisant. L’autonomie au quotidien est en effet satisfaisante, le smartphone tient largement la journée en utilisation dite “normale”.

Le smartphone est compatible avec la charge rapide de 120W grâce à la technologie HyperCharge exclusive à Xiaomi. Selon la marque, le téléphone devrait être entièrement chargé en 19 minutes.



En utilisant le chargeur de 120W fourni, le téléphone atteint les 100% en environ 25 minutes. Ce n’est pas le premier smartphone de la marque à proposer des performances un peu en dessous de la promesse faite. Rien de dramatique toutefois, mais Xiaomi devrait revoir ses arguments publicitaires.

Si l’on reste honnête, 25 minutes, ça reste rapide et bien suffisant pour recharger complètement une batterie de 5000 mAh, avec la possibilité d’atteindre environ 70% en seulement 15 minutes, ou 30% en 5 minutes. Ces performances sont certes impressionnantes, mais nécessitent l’utilisation des chargeurs propriétaires de Xiaomi, vous n’obtiendrez pas cela avec une QuickCharge ou PowerDelivery. Ici en revanche, pas de charge sans fil au programme.

🎯 Notre verdict du test du Xiaomi Redmi Note 13 Pro+