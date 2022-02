Toshiba prévoit des disques durs de 40 To dans 5 ans

Toshiba a dévoilé sa feuille de route en matière de disques durs pour les cinq prochaines années. Le fabricant japonais prévoit des HDD de 26 To d’ici la fin de l’année fiscale 2022 (soit avant le 31 mars 2023), de 30 To en 2023 / 2024, de 35 To en 2025 et de plus de 40 To en 2026 (ce sont les années fiscales à chaque fois, c’est-à-dire les périodes allant du 1 avril au 31 mars de l’année suivante). Comme indiqué sous cette chronologie, Toshiba mise notamment sur l’augmentation du nombre de plateaux par disque pour augmenter les capacités.

Pour augmenter la capacité d’un disque dur, il y a deux méthodes : augmenter la densité de chaque plateau ou la quantité de plateaux. Souvent, les fabricants parviennent à faire les deux. Les disques durs de 18 To de Toshiba ont neuf plateaux et sont basés sur la technologie FC-MAMR (flux-control microwave-assisted magnetic recording, ou enregistrement magnétique assisté par micro-ondes à contrôle de flux en français). Les disques durs de 20 To s’appuient toujours sur cette technologie mais ont un plateau supplémentaire.

MAS-MAMR puis HAMR

Pour les disques de 26 To, attendus avant le 31 mars 2023, Toshiba passera à la technologie MAS-MAMR (microwave assisted switching MAMR ou enregistrement magnétique assisté par micro-ondes à commutation). Le passage de 10 à 11 plateaux autorisera des capacités de 30 To au cours de l’année fiscale 2023 ou 2024.

Enfin, la technologie d’enregistrement magnétique assisté thermiquement (HAMR – Heat-Assisted Magnetic Recording) permettra d’accroître davantage la capacité des disques durs. Pour approfondir le sujet, vous pouvez consulter un article HAMR vs. MAMR, en anglais, proposé par Toshiba. Seagate fournit également des explications détaillées sur la technologie HAMR, en français.

Précisons que Seagate et Western Digital commercialisent des disques durs de 20 To depuis quelques mois. En outre, comme le montre la feuille de route, le lancement des disques HAMR n’entraînera pas directement la fin des disques MAS-MAMR.

Source : Toshiba