TUF Gaming 2024 : ASUS renouvelle ses PC portables gaming d’entrée de gamme

ASUS est décidément survoltée en ce début d’année 2024 : la marque a mis à jour ses PC portables ROG, lancé un ultrabook à deux écrans ainsi que son smartphone gaming ROG Phone 8. Les ordinateurs TUF Gaming ne sont pas oubliés, puisqu’ils profitent également d’un refresh.

En quelques mots, cette gamme 2024 de PC TUF hérite de nouvelles puces Intel, AMD et NVIDIA, et, dans le cas des ASUS TUF Gaming A16 et F16, d’un châssis repensé. En outre, le TUF Gaming A15 est de retour avec un processeur amélioré et une mémoire DDR5.

Des Raptor Lake et des Ryzen, systématiquement associés à des RTX 40

Tandis que les ROG exploitent des processeurs Intel Core de 14e génération (Raptor Lake Refresh et Meteor Lake) ou des Ryzen 8000, le TUF Gaming F16 2024 reste sur d’anciens CPU Intel, à savoir les Raptor Lake « standards ». Pour les machines sous pavillon AMD, l’A16 se limite aux Ryzen 7000, tandis que l’A15 a droit aux Ryzen 8000.

Plus précisément, l’ASUS TUF Gaming F16 embarque un Core i7-13650HX avec 14 cœurs et 20 threads, associé à de la RAM DDR5-4800 et à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop.

Les clients qui préfèrent les processeurs AMD doivent plutôt s’orienter vers l’ASUS TUF Gaming A16 armé d’un Ryzen 9 7845HX, épaulé par de la DDR5-5200. Pas de GPU AMD par contre, mais toujours NVIDIA ; en l’occurrence, la GeForce RTX 4070.

L’ASUS TUF Gaming A15 explopite des Ryzen 8000 avec DDR5-5600, et toujours des RTX 40. Les caractéristiques des trois ordinateurs sont consignées ci-dessous.

Spécifications ordinateurs portables ASUS TUF 2024

ASUS TUF Gaming A15 (2024) :

ASUS TUF Gaming A16 (2024) :

ASUS TUF Gaming F16 (2024) :

La marque souligne que les trois machines sont évolutives, avec deux slots de mémoire et de stockage disponibles pour extension.

Relooking des TUF Gaming F16 et A16

Au sujet du remodelage des ASUS TUF Gaming F16 et A16, ils profitent de nouveaux écrans de 16 pouces au format 16:10 avec « un rapport écran / appareil de 90 % ». L’entreprise évoque un « look épuré inspiré des mecha robustes présentés dans les animés, les bandes dessinées et les jeux ».

Les deux machines sont disponibles en deux coloris : le Jaeger Gray, qui présente un logo TUF sculpté au laser au centre du capot, et le Mecha Gray, qui arbore un logo en relief. Enfin, concernant la durabilité et la résistance, les machines répondent aux normes 2024 MIL-STD-810H.

ASUS TUF Gaming F16/ A16en coloris Jaeger Gray (logo aucentre du capot) et coloris Mecha Gray (logo en relief) © ASUS

