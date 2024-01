ASUS ROG Phone 8 : un smartphone gaming à l’IA, puissant et au design ordinaire

Les nouveaux smartphones d’Asus, le ROG Phone 8 et ses variantes, viennent d’être présentés officiellement par le constructeur. Ceux-ci font logiquement suite au ROG Phone 7 et apportent de nombreuses nouveautés tout en opérant un changement de cap visuel.

©ASUS

Ainsi, le ROG Phone 8 délaisse son côté gamer pour devenir plus sobre visuellement. Les lignes sont plus légères, et le design est plus épuré. Sans délaisser ses fonctions de téléphone gaming, le ROG Phone 8, dévoilé officiellement lors du CES 2024, cherche apparemment à plaire au plus grand nombre en se rapprochant du visuel des meilleurs smartphones du marché.

S’il essaie de rentrer dans le moule visuellement, le nouvel appareil d’ASUS apporte évidemment son lot de fonctionnalités inédites. Cependant, si ces spécificités sont impressionnantes, le ROG Phone 8 ne surprend pas par son intégration de l’IA à outrance à la manière des futurs smartphones concurrents.

C’est grâce au SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, spécialement conçu avec l’IA en tête, que le dernier téléphone d’ASUS est capable de telles prouesses. Le ROG Phone 8 va donc proposer tout un panel de fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle : X-Sense, X Capture ou AI Grabber, pour ne citer qu’elles.

Le Snapdragon 8 Gen 3 permet de meilleurs performances et de booster le ROG Phone 8 à l’IA

Ces nouveautés sont principalement réservées aux joueurs mais pas seulement. Si X Capture permet de faire passer un jeu en arrière-plan sans l’interrompre, X Sense donne des conseils lors d’une partie, et AI Grabber permet de capturer du texte plus facilement. Ce n’est pas tout, le ROG Phone 8, à l’image du Pixel 8 de Google, est capable de générer des fonds d’écran à l’aide de l’IA.

©ASUS

Le Snapdragon 8 Gen 3 devrait également rendre le smartphone plus performant. Selon ASUS, le CPU du ROG Phone 8 serait 30% plus rapide et le GPU 25% que ceux du ROG Phone 7. De plus, le système Rapid-Cooling devrait permettre de longues sessions de jeu sans surchauffe.

En revanche, le fait qu’ASUS vende également un ventilateur supplémentaire au prix de 79,99 euros laisse planer le doute sur les capacités de base du système de refroidissement du smartphone.

L’écran AMOLED FullHD+ de 6,78 pouces de Rogue Phone 8 devrait être très lumineux, pouvant atteindre jusqu’à 2500 nits et proposer un rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz. Petite cerise sur le gâteau, les versions Pro disposent d’un second écran personnalisable, AniME Vision, pouvant afficher des animations prédéfinies ou créées par l’utilisateur.

Le ROG Phone 8 est beaucoup trop onéreux

Si tout cela peut sembler intéressant bien qu’un peu convenu, là où le smartphone perd de son charme, c’est en ce qui concerne sa tarification. Le ROG Phone 8 sera plus cher que le 7 et disponible en 3 versions distinctes à partir du 31 janvier 2024, toutes dépassant les 1000 euros.

©ASUS

Le ROG Phone 8 de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera donc vendu 1099,99 euros, tandis que la version Pro de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage sera vendue 1199,99 euros.

La version “ultime” du smartphone, le ROG Phone 8 Pro Edition qui doit afficher 24 Go de mémoire vive ainsi qu’une capacité d’un To de stockage, pourra être trouvée à partir du 7 février pour la somme de 1499,99 euros.

Si un modèle 24 Go est le bienvenu, face à une concurrence qui peine à atteindre les 16 Go de RAM, son prix avoisinant les 1500 euros fait du ROG Phone 8 Pro Edition l’un des téléphones les plus chers du marché.