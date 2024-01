Asus dévoile le Zenbook 14 optimisé par l’IA, un PC portable et un moniteur à deux écrans

ASUS Zenbook DUO ©ASUS

ASUS a décidé de gâter ses utilisateurs cette année. À l’occasion du salon CES 2024 de Las Vegas, le constructeur a présenté de nombreuses nouveautés concernant ses ordinateurs portables mais aussi la nouvelle itération de ses smartphones gaming : le ROG Phone 8.

Après avoir dévoilé des PC portables ROG modernisés, la société taïwanaise a dévoilé un nouveau moniteur pliable intéressant, un ultrabook avec deux écrans et la nouvelle génération de Zenbook 14. L’intégralité de ses appareils sont destinés aux personnes cherchant à optimiser leur productivité sans se surcharger lors de leurs déplacements.

ASUS veut que vous soyez plus efficace même lors de vos déplacements

L’écran OLED de 17,3 pouces, le ZenScreen Fold s’utilise comme un moniteur secondaire conventionnel si ce n’est qu’il a la particularité de pouvoir se plier afin d’être rangé plus facilement. Ce tour de force est rendu possible grâce à une charnière similaire à ce que l’on peut retrouver sur des smartphones pliables.

Écran OLED ASUS Zenfold ©ASUS

Il semblerait que le pli de l’écran, qui peut être disgracieux voire dérangeant pour certains, soit ici particulièrement discret. Lorsqu’il est déplié, l’écran a une épaisseur de seulement 9,7 mm (1,9 cm plié) et ne pèse pas plus de 1,2 kilos. Si cela peut sembler un peu lourd, c’est suffisamment léger pour pouvoir être transporté facilement.

Doté d’un affichage 2560 x 1920, le moniteur doit offrir des couleurs riches et des noirs profonds, couvrant 100 % de l’espace couleur DCI-P3 d’après ASUS. De plus, il répond à la norme DisplayHDR True Black 500.

Le Zenbook DUO, un ultrabook avec deux écrans et parfaitement optimisé

Ce n’est pas tout et il semblerait qu’ASUS ait aussi fourni un écran pliable à son dernier PC portable Zenbook DUO. Équipé de deux dalles tactiles OLED de 13 pouces, en 3K et au taux de rafraîchissement de 120 Hz, une version 60 Hz moins chère est également de la partie.

ASUS Zenbook DUO ©ASUS

Le PC est doté d’un processeur Intel Core Ultra 9, de 32 Go de RAM (maximum) ainsi que d’une batterie de 75 Wh. Il est également accompagné d’un clavier bluetooth pouvant se loger entre les deux écrans une fois plié pour plus d’ergonomie. Il est en revanche un peu plus lourd que l’écran ZenScreen Fold, clavier oblige, et pèse en tout et pour tout 1,3 kilos.

Si pour l’instant le nouveau moniteur d’ASUS n’a ni date de sortie ni prix, le nouveau Zenbook DUO sera commercialisé au début du mois de février. La version 120 Hz affichera un prix de 2400 euros tandis que le PC 60 Hz sera vendu 2000 euros.

Le Zenbook 14, un ultrabook à la sauce IA

Cerise sur le gâteau, Asus a également profité du CES 2024 pour présenter la nouvelle génération de Zenbook conventionnelle : les Zenbook 14 OLED. Celui-ci est optimisé par l’intelligence artificielle et Ryzen AI afin d’être plus efficace. Le PC portable est d’ailleurs équipé de la toute nouvelle touche Copilot sur son clavier.

ASUS Zenbook 14 ©ASUS

Le Zenbook 14 dispose d’un écran ASUS Lumina OLED 3K en 2880×1800 à 120 Hz ou 1920×1200 en 60 Hz. Question architecture interne, il embarque un processeur AMD Ryzen 7 8840HS, un GPU Radeon ainsi qu’un SSD de 1 To et 16 Go de RAM.

Cet ultrabook inédit sera disponible en France un peu plus tard que le Zenbook DUO. Il devrait être commercialisé au début du mois de mars 2024 et vendu aux alentours de 1000 euros. En revanche, il est impossible de savoir si ce tarif s’applique à la version 60 Hz ou 120 Hz.