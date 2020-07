Un cliché confirme l’existence de la GTX 1650 avec un GPU TU116

Il y a un peu plus d’un mois, on découvrait deux variantes supplémentaires de GTX 1650 : l’une basée sur un GPU TU116 (comme la GTX 1650 Super), l’autre sur un GPU TU106. Un cliché confirme l’existence de la première.

Partagée par momomo_us, la photo montre un GPU désigné par l’appellation TU116-150. La carte embarque les habituels 896 cœurs CUDA ainsi que 4 Go de mémoire GDDR6 à 12 Gbit/s. Les fréquences sont de 1410 MHz (Base) et 1590 MHz (Boost). Comme pour le GPU TU106, normalement destiné à la RTX 2060, on suppose que NVIDIA écoule tous ses GPU en excès en prévision du lancement de ses cartes graphiques de prochaine génération, Ampere.

Un encodeur vidéo différent

Le site VideoCardz propose le tableau ci-dessous pour y voir plus clair. Il coïncide avec celui qu’on vous proposait il y a quelques semaines, hormis pour le TDP de la carte sur GPU TU106, fixé non pas à 75W mais à 90W.

Modèle GTX 1650

SUPER GTX 1650

GDDR6 TU106 GTX 1650

GDDR6 TU116 GTX 1650

GDDR6 TU117 GTX 1650

« version originale » GPU TU116-250 TU106-125 TU116-150 TU117-300 TU117-300 Cœurs CUDA 1280 896 896 896 896 Fréquence de base 1530 MHz 1410 MHz 1410 MHz 1410 MHz 1410 MHz Fréquence Boost 1725 MHz 1590 MHz 1590 MHz 1590 MHz 1590 MHz Vitesse mémoire 12 Gbit/s 12 Gbit/s 12 Gbit/s 12 Gbit/s 8 Gbit/s Type mémoire 4GB GDDR6 4GB GDDR6 4GB GDDR6 4GB GDDR6 4GB GDDR5 Bus mémoire 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit TDP 100W 90W À déterminer 75W 75W

Par ailleurs, comme on le mentionnait en début de mois, attention à l’encodeur vidéo. En effet, les GPU TU116 et TU106 s’appuient sur un encodeur Turing, tandis le GPU TU117 a un encodeur Volta. Or, le NVENC Turing s’avère 15 % plus efficace que celui de l’ancienne génération.