Un ex-dirigeant de TSMC passe chez la concurrence et dévoile de nombreuses informations secrètes

Les autorités taïwanaises ont saisi des documents confidentiels liés aux technologies avancées de TSMC au domicile d’un ancien dirigeant ayant rejoint Intel, déclenchant une enquête pour violation potentielle de la loi sur la sécurité nationale et vol de secrets commerciaux.

Une enquête des autorités taïwanaises pourrait bien avoir mis au jour une tentative majeure de transfert de secrets industriels. Selon les derniers rapports, une perquisition menée au domicile du Dr. Wei-Jen Lo, ancien cadre de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), a permis la saisie de matériel informatique et de documents sensibles. Cette découverte intervient dans un contexte de haute tension, quelques semaines seulement après l’annonce du recrutement de cet ingénieur de haut vol par le rival américain, Intel.

Une perquisition fructueuse et inquiétante

L’enquête, rapportée par le Liberty Times, a révélé des éléments compromettants. Les autorités ont saisi non seulement des ordinateurs et des clés USB, mais également plusieurs cartons de documents. Ces fichiers contiendraient une grande quantité d’informations confidentielles concernant les technologies de processus avancés actuellement en développement chez TSMC.

Le fait que le Dr. Lo ait conservé ces informations après son départ pourrait constituer une preuve irréfutable de violation de la loi, notamment du National Security Act (Loi sur la sécurité nationale) de Taïwan. TSMC, craignant une fuite de ses secrets commerciaux, avait d’ailleurs pris les devants en déposant une plainte officielle contre son ancien employé peu après l’annonce de son départ pour la concurrence.

Un profil stratégique au cœur de la guerre des puces

L’inquiétude de TSMC est à la hauteur du profil de l’accusé. Le Dr. Wei-Jen Lo a joué un rôle déterminant dans la révolution des semi-conducteurs au sein de l’entreprise taïwanaise. Il était notamment responsable de l’intégration de la lithographie EUV (ultraviolet extrême) et a travaillé sur les nœuds de gravure en 2nm.

Son expertise en fait un atout considérable pour Intel. Bien que le géant américain affirme vouloir se conformer aux règles de propriété intellectuelle, le recrutement de Lo vise stratégiquement à aider Intel à mieux servir les fabricants “fabless” (sans usine) américains, qui constituent historiquement la clientèle dominante de TSMC, en particulier dans le domaine du packaging avancé.

La réponse d’Intel face aux accusations

Face à la controverse, la direction d’Intel tente de calmer le jeu. Lip-Bu Tan, le PDG d’Intel, a publiquement soutenu l’arrivée du Dr. Lo, affirmant que l’équipe bleue respecte scrupuleusement les technologies et la propriété intellectuelle de ses concurrents. Il assure que l’entreprise est engagée dans une politique de conformité stricte.

Néanmoins, la présence physique de documents confidentiels de TSMC au domicile d’un cadre ayant rejoint les rangs d’Intel jette une ombre sur ces déclarations et suggère que le savoir-faire technologique de Taïwan pourrait être en danger.