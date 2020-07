Un impressionnant remake de Metal Gear Solid sous Unreal Engine 4

Solid Snake plus beau que jamais pour affronter Rex.

Les remakes de jeux sous Unreal Engine 4 réalisés par des fans sont nombreux et de qualité variable. Récemment, on a par exemple découvert l’acte 4 de Diablo 2 refait à cette sauce ou encore le remake de Zelda : Ocarina of Time réalisé par CryZENx. Voici une création qui devrait en revanche mettre tout le monde d’accord. Il s’agit de Metal Gear Solid, le titre de Konami sorti en 1998 sur PlayStation.

L’auteur de cette version de Metal Gear Solid sous Unreal Engine 4 reste pour l’instant anonyme. Un choix compréhensible qui lui permettra peut-être de ne pas recevoir immédiatement l’injonction d’interrompre son projet de la part du studio. On doit cette découverte à un certain Bluedrake42 sur YouTube.

Un remake focalisé sur les affrontements contre les boss

De ce qu’on aperçoit dans la vidéo, le gameplay semble être fidèle à celui du jeu d’origine, avec une vue à la troisième personne, la possibilité d’esquiver ou de faire des roulades. Enfin, apparemment, le créateur de ce remake se limitera aux combats de boss.