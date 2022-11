Un nouveau casque sans-fil chez Philips, le TAG5106

Il se connecte directement en Bluetooth ou en Wifi via le dongle.

MMD lance un nouveau casque sous licence Philips, le TAG5106. C’est un modèle sans-fil qui se connecte en Wi-Fi 2,4 GHz via un dongle USB ou directement en Bluetooth 5.2. Il est également possible de le brancher simplement en jack 3,5 mm grâce au câble fourni, long de 1,5 m.

Le casque mesure 8,2 cm de profondeur, 22 ,2 cm de haut et 19 cm de large. Étrangement, la fiche technique ne renseigne pas le poids. Pour le confort, il dispose de coussinets en similicuir et de mousse à mémoire de forme. Le TAG5106 embarque des haut-parleurs à aimants en néodyme de 50 mm de diamètre, de conception fermée. L’impédance est de 32 Ohm et la sensibilité de 101 dB. La technologie DTS Headphone: X 2.0 peut simuler un son surround 7.1.

Jusqu’à 45 heures d’autonomie

Ce casque Philips TAG5106 possède un microphone anti-bruit détachable et propose des effets RGB (au sens strict : lumières rouge, bleue et verte).

Il se recharge en USB à l’aide d’un câble de 0,6 m. Selon Philips, une charge offre jusqu’à 45 heures d’autonomie avec le RGB désactivé.

“Les joueurs d’aujourd’hui recherchent des écouteurs de jeu qui tiennent leurs promesses, et le TAG5106 de Philips répond à toutes les attentes. Grâce à son double système sans fil prenant en charge à la fois les fréquences 2,4 GHz et Bluetooth, ce casque allie flexibilité, confort et une qualité sonore qui font mouche”, estime Ilkan Reyhanoglu, chef de produit des accessoires informatiques chez MMD Monitors & Displays.

Si ces arguments vous ont convaincu, le Philips TAG5106 est disponible dès maintenant en Grande-Bretagne au prix de 74,99 livres. La date disponibilité et le tarif en France restent à déterminer.

