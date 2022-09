Creative propose un casque Sound Blaster Blaze V2

Creative Technology lance aujourd’hui le Sound Blaster Blaze V2, successeur du casque audio gaming Blaze. Il fonctionne sur tous les appareils dotés d’une prise jack analogique, des PC et Mac aux consoles de jeu populaires comme la PS5, PS4, XBox et la Nintendo Switch.

© Creative Technology

Le Sound Blaster Blaze V2 a des dimensions de 176 x 74 x 206 mm et pèse 187 grammes. Il bénéficie d’un rembourrage en velours au niveau des oreillettes pour un confort optimal lors des sessions gaming prolongées. Ils embarque des haut-parleurs FullSpectrum Neodymium de 40 mm. Avec l’application Creative (sur Windows), les utilisateurs peuvent accéder à la suite Sound Blaster Studio Essential pour activer les technologies de traitement du son telles que le son Surround virtuel 7.1, l’Acoustic Engine (avec des fonctionnalités telles que Surround, Crystalizer, Smart Volume, Dialog Plus), des préréglages pour divers profils de jeux, films et musiques, et le CrystalVoice.

Spécifications

Le Sound Blaster Blaze V2 est également équipé d’un microphone amovible à réduction de bruit. De plus, « une prise combo 4 pôles plaquée or de 3,5 mm facilite la connexion, grâce à son câble en fil de cuivre dépourvu d’oxygène permettant une transmission sans distorsion » (le câble a une longueur de 2,5 mètres). Enfin, une télécommande intégrée offre un accès instantané au réglage du volume et à la coupure du micro.

Concernant les spécifications, elles sont consignées ci-dessous. La plage de fréquences est comprise entre 20–20,000 Hz, la sensibilité de 105 dB/mW à 1 kHz et l’impédance standard de 32 ohms.

© Creative Technology

Le Sound Blaster Blaze V2 est disponible au prix de 44,99 euros sur la boutique en ligne de Creative. Le casque est couvert par un an de garantie.

