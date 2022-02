Un nouveau venu dans la gamme de GPU CMP HX : le CMP 100XH

Une référence intercalée entre le CMP 90HX et le CMP170HX. Elle hériterait sur un GPU Volta, le GV100.

En février 2021, NVIDIA lançait une gamme de GPU CMP (Cryptocurrency Mining Processor) HX ciblant les mineurs de cryptomonnaies. Au départ, celle-ci comprenait quatre références, les CMP 30HX, 40HX, 50HX et 90HX. En septembre dernier, un NVIDIA CMP 170HX a complété cette liste. Au tour d’un CMP 100HX de venir se greffer entre cette référence et le CMP 90HX.

Cette solution n’a pas encore d’existence officielle mais elle a été référencée sur PC_Shopping avec quelques clichés. Selon les informations affichés sur le site, son taux de hachage Ethereum est donné à 81 MH/s pour 250 W. Le CMP 90HX monte à 86 MH/s mais avec une consommation de 320 W. Le CMP 170X se place pour sa part largement au-dessus avec un taux de hachage de 164 MH/s pour 250 W.

Linus a acquis une NVIDIA CMP 170HX et la présente dans une vidéo

12 Go de VRAM comme la Titan V ?

Le CMP 100HX est apparemment équipé d’un GPU GV100. Cette puce Volta armait jusqu’à présent la Titan V ainsi que la Quadro GV100, qui n’est ni plus ni moins qu’une Titan V avec 32 Go de HBM2 (la Titan V embarque 12 Go de HBM2). Pour l’instant, la configuration mémoire du CMP 100HX reste incertaine.

En matière de design, la carte est refroidie passivement et dépourvue de sorties d’affichage. Elle puise son énergie d’une paire de connecteurs 8 broches.

Nous découvrons seulement aujourd’hui l’existence du CMP 100HX, mais celui-ci a peut-être été lancé il y a plusieurs mois. Comme le souligne l’article de VideoCardz, les GPU CMP ne font plus vraiment recette début 2022. En conséquence, il serait assez surprenant de voir apparaître de nouvelles références ; sinon, NVIDIA a peut-être simplement trouvé un moyen d’écouler quelques vieux GPU en stock…