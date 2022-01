Les processeurs desktop Intel Raptor Lake auront jusqu’à 16 E-cores

Intel et AMD viennent tout juste d’annoncer de nouveaux processeurs (Alder Lake mobiles et Alder Lake-S non-K dans le premier cas ; Ryzen 6000 mobiles et Ryzen 7 5800X3D dans le second) mais déjà, leurs successeurs commencent à poindre. Après les Ryzen 7000 Raphael d’AMD, au tour des processeurs Raptor Lake de rappeler qu’ils sont en chemin.

Les informations concernant la treizième génération d’Intel restent bien sûr incomplètes. Nous savons simplement que ces puces seront toujours en LGA-1700 et gravées sur le nœud Intel 7 (10 nm). Selon une ancienne fuite, elles pourraient embarquer deux fois plus d’E-cores, soit jusqu’à 16, et atteindre ainsi des configurations 24 cœurs / 32 threads (en 8 + 16 donc). Cette hypothèse circule depuis juin 2021. Début décembre, une entrée dans la base de données BAPCO’s Crossmark lui a donné un peu plus de crédit ; et voici qu’une puce similaire est désormais mentionnée dans un bootlog Intel. Il pourrait s’agir du Core i9-13900K, qui aurait donc 24 cœurs (8+16) / 32 threads contre 16 cœurs (8+8) / 24 threads pour le Core i9-12900K.

Des processeurs Raptor Lake jusqu’à 25 % moins énergivores que les Alder Lake ?

Pas de support de l’AVX-512

Une autre donnée importante est l’absence de prise en charge des instructions AVX-512 pour Raptor Lake (à ce stade en tout cas). Ce n’est pas très surprenant étant donné qu’officiellement, la gamme Alder Lake ne supporte pas l’AVX-512. Or, la douzième et la treizième générations partagent les mêmes fondements. Si certains profitaient, officieusement, de ce jeu d’instructions en désactivant les E-cores avec Alder Lake, Intel y a coupé court en mettant un terme à cette possibilité il y a quelques jours.

La date exacte de lancement des processeurs Raptor Lake n’est pas connue pour le moment. Gregory Bryant, vice-président exécutif et directeur général du Client Computing Group d’Intel, a mentionné une commercialisation en 2022. Ces processeurs devraient dont logiquement faire face aux Ryzen 7000 d’AMD.

