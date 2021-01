Un Ryzen 7 5700G listé chez un détaillant chinois

La semaine dernière, nous avions découvert un Ryzen 7 5700G accompagné d’un curieux Ryzen 9 5980HX chez l’USB-IF. L’utilisateur HXL a fait mention sur Twitter d’un échantillon technique du premier chez le détaillant Weixin.

Le processeur s’arme de 8 cœurs / 16 threads et hérite probablement d’une architecture CPU Zen 3. Comme le Ryzen 7 4700G, il embarque 4 Mo de cache L2. En revanche, il semble bénéficier de deux fois plus de cache L3, avec 16 Mo. Sa fréquence Boost serait de 4,4 GHz ; il pourrait atteindre 4,7 GHz avec un Vcore de 1,468V. Son TDP resta probablement à 65 W. Associé à de la DDR4-3000, ce Ryzen 7 5700G marque 613,8 points en mono-cœur et 6 296,2 points en multicœurs sous CPU-Z ; overclocké à 4,7 GHz, ses scores montent à 647,4 points et 6 960 points respectivement. À titre de comparaison, un Ryzen 7 3700X obtient 511 points en mono-cœur, 5 433 points en multicœurs sur le même test.

Zen 3 pour le CPU, Vega pour l’iGPU

Comme leurs homologues Ryzen 5000 dépourvus de solution graphique intégrée, ces APU Ryzen 5000 hériteront certainement d’une architecture CPU Zen 3 censée améliorer leurs instructions par cycle. Néanmoins, pour leur partie graphique, ils resteraient sur une architecture GPU Vega ; Navi ne serait donc pas pour tout de suite dans ce type de produits. S’ils suivent le même chemin que leurs ancêtres, ces APU Ryzen 5000 seront chasse gardée des partenaires OEM. En Chine, Weixin vend toutefois la pièce à un tarif de 1 888 yuans, ce qui équivaut approximativement à 240 euros.

AMD les officialisera peut-être dans quelques heures par la voix de Lisa Su, qui s’exprimera demain à 17h. Hélas, à l’instar des Ryzen 5000 desktop et des Ryzen 5000 mobiles, la disponibilité risque d’être limitée durant les premières semaines de commercialisation.