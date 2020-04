Un somptueux mod pour STALKER Clear Sky à découvrir en vidéo

Sorti en 2008, STALKER Clear Sky reste une référence du FPS pour beaucoup de joueurs. La série STALKER figure d’ailleurs dans notre classement des 50 meilleurs FPS de tous les temps, jeux et franchises. Les moddeurs ne s’y trompent pas et continuent de bichonner le titre de GSC Game World. Un certain RemasterStudio livre un mod baptisé STALKER Clear Sky Remaster plutôt impressionnant.

Celui-ci, pour l’instant en version bêta, propose une refonte graphique complète de STALKER Clear Sky en portant son moteur X-Ray Engine dans sa dernière version. La majorité des textures sont en 2K et 4K et il y en a même certaines en 8K. Pour les skyboxes, celles-ci sont en 4K. Les PNJ profitent d’un nombre de polygones compris entre 30K et 70K, et les mutants, entre 20K et 40K. Ajoutez à cela de l’illumination globale, de l’occlusion ambiante de haute qualité, des effets d’ombres et météorologiques améliorés, et vous obtenez le résultat visible dans la vidéo ci-dessus.

Vidéo : du path tracing pour Stalker Clear Sky, Mass Effect Andromeda et Deus Ex

Du 64 bits pour de meilleures performances

Ce n’est pas tout, puisque grâce à ce mod, le jeu tourne en 64 bits. Un changement qui devrait le rendre plus stable et en mesure d’exploiter le matériel actuel. Hélas, pour l’instant, ce STALKER Clear Sky Remaster n’est accessible qu’aux membres du Patreon Remaster Studio. Néanmoins, le moddeur indique qu’il rendra son travail accessible à tous une fois la phase bêta terminée.

Enfin, au cas où l’information vous aurez échappé, STLAKER 2 a récemment été officialisé. Il devrait sortir l’année prochaine.

Source : DSOGaming