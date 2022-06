Un système avec CPU Raptor Lake 24 cœurs et carte graphique A770 s’échauffe dans UserBenchmark

Les premiers exemplaires de processeurs Core de 13e génération, nom de code Raptor Lake, seraient commercialisés en octobre prochain. Une entrée dans UserBenchmark dévoile l’une de ces puces associée à un carte graphique Intel A770.

Ce n’est bien sûr pas la première apparition d’un processeur Raptor Lake dans un benchmark, même si cela faisait longtemps qu’un représentant de cette série n’avait pas été repéré ; en outre, une telle association est inédite. Le CPU est un 24 cœurs / 32 threads ; rappelons que cette génération doublera la quantité maximale d’E-cores possible, pour des configurations en 8+16. Il a une fréquence de base de 2,4 GHz et une fréquence Turbo de 4,6 GHz. L’Arc A770, fleuron de la gamme de cartes graphiques Arc Alchemist, se contente ici de 1 Go de VRAM ; ses résultats sont logiquement très faibles. Enfin, notez que le système fonctionne avec 32 Go de DDR5-4800. Les processeurs Raptor Lake sont pourtant supposés tolérer de la DDR5-5600.

Les processeurs Raptor Lake auraient bien plus de cache que les puces Alder Lake

Ryzen 7000 et Raptor Lake avant la fin d’année

Du côté d’AMD, le lancement des Ryzen 7000 Zen 4 est prévu à la rentrée. Intel ne parle plus trop de ces processeurs Raptor Lake en ce moment, mais on voit mal l’entreprise laisser le champ libre à son concurrent au cours des prochains mois. Les Core de 13e génération utiliseront toujours le socket LGA1700 inauguré par leurs prédécesseurs, les Alder Lake.

Génération Intel Core

Alder Lake-S Intel CoreRaptor Lake-S Gravure Intel 7 (10nm) Intel 7 (10nm) Cores P Golden Cove Raptor Cove Core E Gracemont Gracemont iGP Gen12.2 Gen12.2 Cœurs max 16 (8C+8c) 24 (8C+16c) Cache L2 max 8x 1,25 Mo (Cores P)

2x 2 Mo (Cores E) 8x 2 Mo (Cores P)

4x 4 Mo (Cores E) Cache L3 max 30 Mo 36 Mo Socket LGA1700 LGA1700 Contrôleur RAM DDR4/DDR5-4800 DDR4/DDR5-5600 PCi-Express PCIe 5.0 PCIe 5.0