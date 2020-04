Une manette Xbox One aux couleurs de Cyberpunk 2077 repérée sur Amazon

Cyberpunk 2077, la prochaine création de CD Projekt, le studio à qui l’on doit les jeux The Witcher, est décidément un bon produit marketing. Après un partenariat avec NVIDIA autour d’une GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition dont le prix atteint désormais les 6000 dollars, une manette Xbox One pourrait elle aussi adopter le style Cyberpunk.

Le site KitGuru a en effet découvert une telle manette en édition limitée sur Amazon. Le revendeur a depuis retiré le produit. Cette apparition à ce moment là de l’année n’est pas fortuite. En effet, Cyberpunk 2077 devait initialement débarquer le 16 avril avant d’être reporté au 17 septembre 2020. Gageons que certains partenaires ont dû « oublier » de reprogrammer le lancement de leur produit… Selon le listing Amazon, cette manette Xbox One Cyberpunk 2077 aurait dû arriver le 4 mai prochain.

Une sortie probablement repoussée à septembre

En revanche, le site ne dévoilait pas le tarif. Quoi qu’il en soit, si cette manette mêlant design métallique et traces d’usure et portant l’inscription « no future » gravée sur un côté vous a séduit, il faudra sans doute patienter encore quelques mois avant de la tenir dans vos mains.