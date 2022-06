Une première apparition d’un processeur Phoenix Point à 8 cœurs

La semaine dernière, AMD a partagé ses feuilles de route pour de nombreux produits, dont les Ryzen mobiles. Nous avons ainsi eu confirmation que les successeurs des Ryzen 6000 Rembrandt seraient les Phoenix Point ; que viendraient ensuite les Strix Point. Tum_Apisak et Benchleaks ont déniché un premier représentant Phoenix Point.

Crédit : Astroinformatics Group

L’échantillon d’ingénierie apparaît dans le projet [email protected] sur la plateforme BOINC ; il porte le numéro de code 100-000000709-23_N et appartient à la famille 25 d’AMD, laquelle rassemble des processeurs Zen 3 et Zen 4. En janvier dernier, deux Ryzen 7000 Raphael (pour PC fixes) étaient déjà apparus sur cette plateforme BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) au sein de ce projet [email protected] C’est assez étrange puisqu’il ne s’agit pas d’un benchmark mais d’un « projet bénévole d’informatique distribuée en astrophysique » agglomérant la puissance de calcul de plusieurs milliers d’ordinateurs. L’entrée révèle simple 16 threads ; nous sommes donc à l’évidence en présence d’un processeur 8 cœurs.

Guide d’achat processeurs : AMD Ryzen ou Intel Core, quel CPU acheter en juin 2022 ?

Phoenix Point : 4 nm, Zen 4, RDNA 3, AIE

Les Ryzen 6000 Rembrandt profitent de l’architecture CPU Zen 3+ et GPU RDNA 2 ; ils sont gravés en 6 nm. Pour ses Phoenix Point, AMD passera au nœud 4 nm de TSMC ; ces processeurs mobiliseront l’architecture CPU Zen 4 et GPU RDNA 3.

Crédit : AMD

Par ailleurs, cette génération prendra en charge la mémoire DDR5 et l’interface PCIe 5.0. Enfin, ce seront les premiers APU à embarquer un moteur d’intelligence artificielle (appelé AIE par AMD) bâti autour d’IP Xilinx.

La société n’a pas précisé la date de sortie exacte des processeurs Phoenix Point. Il est toutefois très probable que ce soit l’année prochaine, en 2023.

ไม่รู้อะไร



AMD Eng Sample: 100-000000709-23_N — APISAK (@TUM_APISAK) June 15, 2022

AMD Eng Sample: 100-000000709-23_N

AuthenticAMD Family 25 Model 112 Stepping 0 = A70F00

Phoenixhttps://t.co/OMnyxR2DEs — Benchleaks (@BenchLeaks) June 15, 2022

Un APU Mendocino, le Ryzen 3 7320U, surgit dans UserBenchmark