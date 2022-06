AMD dévoile ses feuilles de route pour les processeurs Ryzen desktop et mobiles

Hier, à l’occasion de son Financial Analyst Day, AMD a dévoilé de nouvelles feuilles de route pour les processeurs (Ryzen, EPYC), les GPU (RDNA, CDNA) et les architectures adaptatives (XDNA), ainsi qu’une feuille de route multigénérationnelle pour le logiciel Unified AI « qui permettra aux développeurs d’IA de programmer sur l’ensemble de son portefeuille de produits CPU, GPU et SoC adaptatifs ». Dans cet article, nous examinons celles consacrées aux processeurs Ryzen grand public.

Crédit : AMD

La feuille de route d’AMD pour les CPU Ryzen fixe le cap jusqu’en 2024. Dès cet automne, l’entreprise lancera les Ryzen 7000 Raphael Zen 4. Certaines de ces puces devraient ensuite subir le même traitement que le Ryzen 7 5700X3D avec une génération « Zen 4 V-Cache » programmée.

Un premier delid d’un Ryzen 7000

Des puces Granite Ridge sous architecture CPU Zen 5

En 2024, AMD prévoit des processeurs Zen 5 Granite Ridge. Le nœud de gravure n’est pas précisé mais diffère à l’évidence du 5 nm utilisé pour Zen 4. Nous pouvons logiquement tabler sur du 4 nm voire du 3 nm.

Toujours pour le segment desktop, il faut s’attendre à voir débarquer une génération de processeurs Threadripper profitant de l’architecture CPU Zen 4. Pour l’instant, nous ne savons pas si la gamme se limitera à des modèles PRO. Rappelons que la dernière série en date est celle des Threadripper Pro 5000 ; et pour cette dernière, des variantes non-PRO ne semblent clairement pas au programme.

Processeurs Ryzen mobiles

Concernant la gamme mobile, les successeurs des Ryzen 6000 Rembrandt seront les Phoenix Point. Si les premiers associent des cœurs CPU Zen 3+ et des cœurs graphiques RDNA 2, les seconds impliquent des cœurs CPU Zen 4 et GPU RDNA 3 associés à un moteur d’intelligence artificielle (AIE) signé Xilinx. Ces processeurs seront gravés en 4 nm par TSMC.

Crédit : AMD

Enfin, à l’horizon 2024, AMD table sur des puces mobiles Strix Point avec cœurs CPU Zen 5 et cœurs graphiques RDNA 3+. Pour ces APU, d’anciennes fuites suggéraient une architecture hybride associant deux types de cœurs CPU, à la manière des Alder Lake d’Intel. Or, vous l’aurez constaté, à ce stade, cette particularité ne transparaît pas sur la feuille de route d’AMD.