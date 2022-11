Une première GeForce RTX 4000 mobile repérée dans un ordinateur portable Samsung

NVIDIA a commencé à déployer son architecture Ada Lovelace depuis le mois dernier, d’abord avec la GeForce RTX 4090, puis avec la GeForce RTX 4080 hier. Pour l’instant, la société n’a pas officiellement communiqué la suite des évènements. Plusieurs fuites évoquent toutefois le lancement d’une GeForce RTX 4070 Ti, anciennement GeForce RTX 4080 12 Go, début janvier. Concernant le segment mobile, les projets de NVIDIA n’ont pas non plus été définis publiquement. S’il n’y a donc, là encore, rien d’officiel au sujet de l’arrivée de la série GeForce RTX 4000 sur ordinateurs portables, nous savons en revanche qu’AMD et Intel préparent le rafraîchissement de leur gamme CPU ; souvent, le lancement de processeurs et cartes graphiques vont de pair, afin de permettre aux équipementiers de proposer de nouvelles configurations. Dans ce contexte, une première GeForce RTX 4000 mobile a été repérée : la GeForce RTX 4050.

© PugetBench

Elle prend place au sein d’un PC Samsung NP960XFH, probablement la mise à jour du Galaxy Book Pro. La carte graphique de NVIDIA collabore avec un processeur également non officialisé, le Core i7-13700H, soit une puce Raptor Lake (13e génération). Le CPU possède 14 cœurs / 20 threads. Les caractéristiques de la GeForce RTX 4050 ne sont pas précisées, mais le système obtient 57,4 points dans le test Premiere Pro de PugetBench. C’est un score 17 à 32 % supérieur à celui réalisé par la GeForce RTX 3050 mobile.

NVIDIA publie un pilote Game Ready pour la sortie de la GeForce RTX 4080

Lancement au CES, comme pour la série RTX 3000 mobile ?

Ce n’est bien sûr qu’une hypothèse, mais il est probable que NVIDIA lance sa gamme GeForce RTX 4000 mobile lors du CES 2023, début janvier. La société avait officialisé les premières GeForce RTX 3000 mobiles lors de l’édition 2021. À l’époque, c’était un trio composé des GeForce RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060.