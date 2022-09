Des Core i9-13900HK et Core i7-13700H flashés dans Geekbench : le premier à 5,3 GHz

Les premiers représentants des Core de 13e génération vont être lancés aujourd’hui ; comme de coutume, ce seront des processeurs desktop. Cependant, Intel projette de dégainer des Raptor Lake mobiles avant la fin d’année. Deux de ces puces, les Core i9-13900HK et Core i7-13700H, ont surgi dans Geekbench. Elles prennent place au sein d’un système SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 960XFH ; probablement une plateforme de test.

Le logiciel présente ces deux Core comme des 14 cœurs / 20 threads, une configuration déjà proposée par Alder Lake. En outre, les puces possèdent toujours 24 Mo de Smart cache et un cache L2 de 1,25 Mo par cœur. Or, pour les Raptor Lake desktop, la quantité de cache L2 passe à 2 Mo par P-core ; du moins, pour certaines références, puisque le Core i5-13600 et processeurs inférieurs resteraient sur les bases établies par Alder Lake. Nous verrons ce qu’il en est pour les puces mobiles, mais ces entrées suggèrent également un recyclage pour ce segment. Sinon, le journal indique que le Core i9 a été flashé à 5,3 GHz et le Core i7 à 4,95 GHz. Enfin, à propos de la mention « CoreT », c’est probablement une coquille pour « CoreTM ».

Les prix de six processeurs Raptor Lake

Des scores pas mirobolants

Le système avec Core i9 obtient 1817 points en mono-cœur et 11 799 points en multicœurs ; celui avec Core i7, 1768 points et 10 796 points. Vous le constaterez avec les scores des Core i9-12900HK et Core i7-12700H ci-dessus, ce ne sont pas des performances sensationnelles pour une nouvelle génération.

© Geekbench © Geekbench

Nous ne savons pas quand Intel lancera des Raptor Lake mobiles. En août dernier, Pat Gelsinger, PDG de l’entreprise, a affiché son souhait d’en proposer avant la fin de l’année 2022. Pour la précédente génération, les premiers CPU mobiles Alder Lake ont été introduits lors du CES 2022, soit début janvier.