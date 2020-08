Une première vidéo de gameplay pour Battle for Middle-Earth : Reforged

Battle for Middle-Earth : Reforged ; si ce nom ne vous dit rien, sachez qu’il s’agit d’un projet réalisé par des fans visant à recréer le mythique jeu La Bataille pour la Terre du Milieu, un STR sorti en 2004 dans l’univers du Seigneur des Anneaux, sous Unreal Engine 4. On l’avait évoqué la première fois en juin 2018, puis plus récemment, en février 2020, à l’occasion de la publication de quelques vidéos. Mais cette fois ça y est, l’équipe nous gratifie enfin d’une première séquence de gameplay.

Si le terrain manque de détails, la modélisation des bâtiments et des unités semble de qualité. En tout cas, ces visuels rappelleront sans doute des souvenirs à certains d’entre nous.

Skywind, le remake de Morrowind conçu par des fans, s’illustre dans une vidéo de 16 minutes

Un projet en sursis ?

Pour l’instant, l’équipe se focalise sur le mode multijoueur du titre. Elle s’attaquera à la campagne solo ultérieurement. Par conséquent, la sortie de ce Battle for Middle-Earth : Reforged ne devrait pas être pour tout de suite.

Hélas, avec une licence aussi célèbre et lucrative que le Seigneur des Anneaux, il est probable que comme pour GoldenEye 25, les ayants droit finissent par exiger l’interruption du développement.