Le NUC 12 Pro se dévoile sur Chiphell

Intel a présenté son NUC 12 Extreme Dragon Canyon fin février. L’entreprise devrait bientôt lancer un NUC 12 Pro, nom de code « Wall Street Canyon ». Un utilisateur de Chiphell se faisant appeler Someone’s Vest a partagé plusieurs photographies de cette machine et dévoilé certaines de ses caractéristiques.

À première vue, ce NUC 12 Pro ressemble beaucoup au NUC 11 Pro. Selon la source, les deux ports en façade sont de type USB 3.2 Gen2. Un port jack audio a été ajouté à l’avant. À l’arrière, on retrouve plusieurs ports Thunderbolt / HDMI ainsi qu’un port 2,5 GbE.

Core i9-12900KS : lancement le 5 avril au prix de 739 dollars

Core i7, i5 ou i3 Alder Lake-P

Toujours selon l’utilisateur de Chiphell, Intel déclinera ce NUC 12 Pro avec cinq processeurs Alder Lake-P différents : Core i7-1270P / Core i7-1260P (12 cœurs / 16 threads, iGPU Iris Xe à 96 unités d’exécution), Core i5-1250P / Core i5-1240P (12 cœurs / 16 threads, iGPU Iris Xe à 80 unités d’exécution), Core i3-1220P (10 cœurs / 12 threads, iGPU UHD à 64 unités d’exécution). Tous ces processeurs ont un PBP de 28 W.

Ce NUC 12 Pro resterait en revanche sur un support mémoire DDR4-3200 ; il ne passerait donc pas à la DDR5. Il proposerait un emplacement PCIe 4.0 x4 pour le SSD M.2. Une carte réseau prenant en charge le Wi-Fi 6 serait installée dans le slot M.2 2230.

Par ailleurs, la source a également publié plusieurs résultats de benchmarks. Someone’s Vest rapporte avoir été agréablement surpris par les performances, respectivement jusqu’à 25 % et 100 % plus élevées en mono-cœur et multicœurs que celles atteintes par les meilleurs NUC 11 Pro (lesquels embarquent des processeurs de 11e génération jusqu’au Core i7-1165G7), ainsi que par le silence de fonctionnement de la machine.

La date de lancement de ce NUC 12 Pro n’est pas connue pour l’instant, mais la sortie ne devrait à l’évidence plus tarder.

Source : Chiphell via Tom’s Hardware US