Une zone de Skryim refaçonnée dans l’Unreal Engine 5

La semaine dernière, nous avons parcouru une Cité impériale de The Elders Scrolls IV : Oblivion érigée dans l’Unreal Engine 5 ; notre périple du jour nous amène dans un autre jeu de la franchise, l’illustre Skyrim. Notre guide n’est plus Greg Coulthard, mais un certain Chris G, qui a une chaîne YouTube intitulée Hall 00117. Naturellement, le voyage s’effectue toujours dans la prochaine mouture du moteur d’Epic Games.

La séquence a pour cadre la tour de guet ouest (Western Watchtower). Pour la comparaison, nous avons mis une image qui la montre telle qu’elle apparait dans le jeu de Bethesda ; rappelons que ce dernier tourne dans le Creation Engine, le moteur maison du studio.

Le descriptif de la vidéo stipule : « C’est juste un test que j’ai fait ces derniers jours en utilisant certains de mes matériaux préexistants pour voir s’ils fonctionneraient bien avec Unreal Engine 5 en utilisant Nanite. Tous les assets ont été réalisés très simplement en créant des primitives et en utilisant des cartes de déplacement pour ajouter les détails. La plupart des assets sont constitués de plus d’un million de triangles et la tour elle-même compte environ 11 millions de triangles. Ceci dit, la scène entière n’a jamais dépassé les 2 millions de triangles en même temps, selon les statistiques de Nanite. Les seuls éléments que je n’ai pas créés sont le matériau du paysage utilisé au loin et les pins. En utilisant le mode de qualité DLSS, j’ai pu obtenir une vitesse de 70 IPS environ, avec quelques baisses dans les 60 %, principalement en regardant les arbres ».

Ces dernières indications sont intéressantes ; hélas, l’auteur oublie un point essentiel : préciser sa configuration. Nous ne l’avons pas trouvée sur la page ArtStation de Chris G. N’hésitez pas à le signaler dans les commentaires si vous êtes plus clairvoyant que nous.

C’est la seule réalisation dans l’Unreal Engine 5 de la chaîne. Cependant, il y a plusieurs vidéos faites avec l’Unreal Engine 4. L’une d’elles expose la ville de Goodsprings présente dans Fallout New Vegas.

