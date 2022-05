VESA standardise les normes Adaptive Sync et Media Sync

La Video Electronics Standard Association (VESA) souhaite normaliser les technologies Adaptive Sync et Media Sync à travers un programme de certification. L’objectif affiché est d’offrir une plus grande transparence aux clients en garantissant un ensemble de tests standardisés pour les écrans.

L’organisme explique que sa « norme Adaptive-Sync Display CTS établit un programme de logo de conformité des produits comprenant deux niveaux de performance : AdaptiveSync Display, qui est axé sur les jeux avec des taux de rafraîchissement nettement plus élevés et une faible latence, et MediaSync Display, qui est conçu pour une lecture multimédia sans gigue prenant en charge tous les formats vidéo de diffusion internationale.

En établissant les programmes de logos VESA Certified AdaptiveSync Display et MediaSync Display, VESA permettra aux consommateurs d’identifier et de comparer facilement les performances de la fréquence de rafraîchissement variable des écrans prenant en charge Adaptive-Sync avant l’achat. Seuls les écrans qui passent tous les tests de conformité Adaptive-Sync Display CTS et VESA DisplayPort peuvent bénéficier des logos VESA Certified AdaptiveSync Display ou MediaSync Display. »

Plus de 50 critères pris en compte

La norme VESA Adaptive-Sync Display CTS évalue les écrans via plus de 50 critères. Par exemple, pour obtenir le logo Adaptive-Sync Display, la plage de rafraîchissement Adaptive-Sync minimale est de 60 Hz, tandis que la plage maximale est d’au moins 144 Hz. En revanche, le logo MediaSync exige une plage de synchronisation adaptative de 48 Hz à 60 Hz au moins. Parmi les autres éléments pris en compte, mentionnons le temps de réponse gris à gris ou encore le scintillement. Vous pouvez consulter l’ensemble des critères dans ce PDF. Le site VideoCardz a aussi rassemblé quelques points clefs dans le tableau qui suit.

Roland Wooster, président du VESA Display Performance Metrics Task Group, déclare : « L’Adaptive-Sync Display CTS s’appuie sur les bases que VESA a posées avec l’introduction des protocoles Adaptive-Sync il y a huit ans. Il s’agit d’une norme ouverte, industrielle et indépendante des marques, soutenue par un programme de logo, qui garantit aux consommateurs que les écrans qu’ils achètent pour jouer ou pour lire des médias répondront à un ensemble minimum de critères de performance […].

En concevant la spécification de test et le programme de logo, VESA a explicitement placé la barre très haut en matière de critères de performance et de méthodologie de test, avec des critères plus stricts que de nombreuses spécifications et programmes de logo existants. »

Les deux premiers moniteurs certifiés VESA AdaptiveSync Display sont les LG UltraGear 27GP950 et 27GP850.

Source : VESA