VIP-URcdkey enclenche les promos du mois de mars, des licences Windows & Office à prix cassés !

Si vous souhaitez passer à Windows 11, VIP-URcdkey vous permet de le faire sans pour autant vous ruiner. En effet, il propose des clés Windows 11 Pro pour 17,99€ seulement, alors qu’elles sont proposées à 259€ sur le site de Microsoft. Une différence incroyable de plus de 241€. Il s’agit de licences tout ce qu’il y a de plus officiel et d’ailleurs le téléchargement s’effectue directement depuis le site de Microsoft.

Les licences Office sont, elles aussi, à prix imbattables. Par exemple, pour 23€ vous pouvez acquérir une licence Office 2016 incluant Outlook, Publisher, Access, Word, Excel, PowerPoint and OneNote. Il s’agit de licences à vie qui s’installeront complètement sur votre PC.

Pour profiter de ces tarifs, n’oubliez pas d’appliquer le code promo réservé à nos lecteurs. En intégrant le code promo TOMS25 au moment de votre commande vous bénéficierez d’une réduction de 30%.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des offres disponibles sur le site de à VIP-URcdkey :

Les offres Windows :

Les offres Microsoft Office :

Office2019 Professional Plus Lifetime Key Global à 49,14€ au lieu de 59,70€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

à 49,14€ au lieu de 59,70€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction Office2016 Professional Plus Lifetime Key Global à 23,41€ au lieu de 32,90€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

à 23,41€ au lieu de 32,90€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction Office 365 Global Account for One User à 17,50€ au lieu de 24,50€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Les autres offres populaires :

Windows10 PRO + Office2016 Professional Plus Lifetime Keys Pack à 35,80€ au lieu de 50,60€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

à 35,80€ au lieu de 50,60€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction Windows10 PRO + Office2019 Professional Plus Lifetime Keys Pack à 51,80€ au lieu de 73,50€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

N’oubliez pas d’appliquer le code promo réservé aux lecteurs de Tom’s Hardware.

Comment installer les logiciels achetés sur le site de VIP-URcdkey ?

L’achat est instantané. Ainsi dès que votre paiement est validé, vous recevez par e-mail les clés d’activation des logiciels achetés. Une fois en possession de votre clé, la procédure est la même que pour n’importe quel produit Microsoft.

Vous avez acheté une licence Windows :

Ouvrez les paramètres de votre PC, saisissez la clé reçue et suivez les instructions pour activer votre système. Il ne vous reste plus qu’à compléter les étapes habituelles pour installer Windows.

Vous avez acheté un pack Office :

Allez sur le site officiel de Microsoft, puis saisissez la clé d’activation lorsqu’elle vous sera demandée et poursuivez l’installation en suivant les indications fournies par Microsoft.

Si un problème survenait, ce qui est très rare, pas de stress, VIP-URcdkey garantit à ses clients l’obtention d’une nouvelle clé d’activation.

Les licences vendues par VIP-URcdkey sont-elles légales ?

La différence de prix peut susciter des interrogations, pourtant la légalité de la revente de licences logicielles d’occasion a été confirmée à plusieurs reprises par la justice. Depuis le 3 juillet 2012, la législation européenne l’autorise, conformément à une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne. Cette réglementation s’applique également aux logiciels téléchargés en ligne.

Le 18 juin 2014, la Cour régionale de Francfort (acte AZ 2-06 O 469/13) a précisé cette règle en validant la vente de clés d’activation, même sans certificat d’authenticité.

Ainsi, comme d’autres revendeurs, VIP-URcdkey propose des licences Windows à des tarifs très compétitifs, en toute légalité. Chaque clé vendue est rigoureusement vérifiée et validée auprès de Microsoft lors de l’enregistrement.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par VIP-URcdkey.