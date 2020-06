Voici la première barrette mémoire DDR4 100 % made in China

Un module de 8 Go en DDR4-2400 élaboré par l’entreprise Xi’an UniIC Semiconductors.

Ce n’est plus un secret, la Chine vise l’autosuffisance technologique. Parmi les fleurons du pays, il y a bien sûr Huawei, mais aussi l’entreprise Zhaoxin, capable de concevoir ses propres processeurs x86, ou encore le fondeur SMIC. Du côté de la mémoire vive, l’entreprise du secteur est Xi’an UniIC Semiconductors, plus communément appelée UniIC. La firme vient de produire la première barrette DDR4 100 % chinoise.

L’offre n’est pas pléthorique, puisque le catalogue contient seulement deux références : de la DDR4-2400 et de la DDR4-2666. Seule la première embarque des puces développées en interne par UniIC. La deuxième s’appuie sur des puces en provenance de chez SK Hynix. On suppose néanmoins que la société chinoise ne tardera pas à lancer ses propres modules DDR4-2666. Vous le constatez sur l’image, les barrettes mémoire font dans la frugalité. Pas de dissipateur ni de RGB, mais un simple PCB vert et nu.

Tension de 1,2V

Selon momomo_us, la mémoire DDR4-2400 de 8 Go a des timings en CL18/CL17 17-17-39 avec une tension de 1,2V. Une tension qui laisse donc a priori un peu de marge de manœuvre pour l’overclocking. Enfin, en ce qui concerne les tarifs, le prix d’une barrette de 8 Go en DDR4-2400 est de 269 yuans. Cela équivaut à 37,90 dollars ou 33,8 euros environ.

Source : Tom’s Hardware US