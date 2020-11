Voici un drôle de PC gamer armé d’une puce ARM à 4 cœurs consommant 10 W

Une machine qui embarque 32 Go de mémoire DDR4 ainsi qu’une carte graphique dédiée avec 8 Go de VRAM.

La China Electronics Corporation (CEC) élabore un PC gamer PKS qui n’embarque pas un classique processeur Intel ou AMD, mais une puce ARM à 4 cœurs dont le TDP est de seulement 10 W. Le nom de ce processeur : Phytium FT-2000/4. CEC est la société mère de FeiTeng, donc ce choix n’est pas très surprenant.

Le processeur FT-2000/4 est de type fcBGA (Flip Chip Ball Grid Array). Il mesure 35 x 35 mm et se dote de 1 144 broches. Ses quatre cœurs proposent trois fréquences différentes : 2,2 GHz, 2,6 GHz et 3 GHz. La puce est armée de 4 Mo de cache L2 et de la même quantité de cache L3. Elle prend en charge la mémoire DDR4-3200 en dual channel et jusqu’à 34 lignes de PCIe 3.0. Ce FT-2000/4 est gravé par le fondeur taïwanais TSMC en 16 nm.

Les 50 meilleurs free-to-play sur PC et Mac, à savourer sans dépenser un centime

Un PC peu gourmand pour les titres e-sport

Dans la machine dont il est question ici, repérée sur Weibo, le PKS œuvre avec 32 Go de mémoire DDR4 et une carte graphique dédiée dotée de 8 Go de VRAM ; la fiche technique ne donne pas la référence exacte de cette dernière.

En matière de connectique, l’ordinateur propose un DisplayPort et un port HDMI, six ports HDMI (non spécifiés) ainsi qu’un port GbE.

La machine héritera sans doute d’un système d’exploitation chinois basé sur Linux. Elle ne devrait pas permettre jouer à des jeux gourmands, mais trouvera certainement sa place dans des cybercafés pour faire tourner des titres e-sport. Malheureusement, le prix reste inconnu.

Source : Tom’s Hardware US