Vous l’attendiez, il arrive : PC Building Simulator 2

Une suite qui promet de « repousser les limites de la création de PC virtuels », et bien sûr, de permettre toujours plus de RGB.

Ces derniers mois, monter son PC est devenu un luxe réservé à quelques privilégies aux bourses bien remplies. Heureusement, il est toujours possible de s’adonner à ce passe-temps de manière virtuelle, par le biais de PC Building Simulator. Les développeurs de Spiral House Ltd ont officialisé l’arrivée d’un second opus, sobrement baptisé PC Building Simulator 2. Voici la vidéo de présentation.

PC Building Simulator n’est pas très ancien. Le titre est paru en janvier 2019. Sam « Caliburn » Hills, le gestionnaire de communauté de PC Building Simulator, justifie l’arrivée d’un nouvel opus de la sorte : « Aujourd’hui, nous sommes ravis de partager avec vous un projet que nous préparons depuis un certain temps : PC Building Simulator 2. En travaillant au côté de l’équipe de développement de Spiral House, et avec presque tous les principaux fournisseurs de matériel présent sur la scène PC, développer une suite signifie une chance d’aller plus loin et de repousser les limites de la création de PC virtuels vers de nouveaux sommets (et bien sûr, d’ajouter un meilleur RGB).

C’est une chance pour nous de faire beaucoup de choses que nous ne pouvions pas faire avant sur le plan technique. Notre objectif est d’ajouter de la profondeur à la simulation, d’augmenter les options de personnalisation, d’améliorer les possibilités de bricolage et d’améliorer l’apparence du jeu… C’est un travail difficile, mais pour l’instant, tous les membres de l’équipe sont vraiment enthousiastes. »

Exclusivement sur l’Epic Games Store

Contrairement à PC Building Simulator, disponible sur Steam et l’Epic Games Store, sa suite sera exclusive à la deuxième plateforme. Cette dernière référence déjà PC Building Simulator 2 mais ne renseigne pour le moment ni prix ni date de sortie.

Vous pouvez acquérir PC Building Simulator pour 15,99 euros sur l’Epic Games Store. Steam le propose à 7,99 euros actuellement, mais l’offre prend fin dans une heure.

Enfin, le nom du jeu résume bien son concept : « Créez et développez votre propre entreprise de réparation d’ordinateurs, puis découvrez comment diagnostiquer, remettre en état et assembler des PC. À l’aide de composants agréés et d’une simulation complète des matériels et logiciels, imaginez et construisez le PC ultime dont vous rêvez. »