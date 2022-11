Windows 10 à 6,11€ et Office 2021 à 13,22€ pour les soldes du 11.11

Rendez-vous vite chez Godeal24 pour profiter des soldes du 11.11. Elles se terminent à la fin de la semaine et vous permettent de profiter par exemple de Windows 10 à 6,11€ et Office 2021 à 13,22€. On vous dit tout dans cet article.

Vous souhaitez acheter Windows ou Office à prix mini ? Rendez-vous donc très vite chez Godeal24 pour profiter des soldes du 11.11. Egalement nommées le Single’s Day, c’est une période de promotions qui a lieu depuis 2009 chaque année autour du 11 novembre. D’abord célébrée uniquement en Chine, cette grande vente flash s’est généralisée et elle est célébrée désormais partout dans le monde quelques jours avant le Black Friday. Pour l’occasion, chez Godeal24, vous pouvez profiter de réductions allant jusqu’à -90% sur une large sélection de produits.

Vous pouvez par exemple vous procurer Office 2021 pour 25,11€ au lieu de 439,99€ depuis la boutique officielle de Microsoft. Vous profitez ainsi d’une réduction de -90%. Godeal24 vous propose également des packs et vous pouvez vous procurer Office 2021 pour 13,22€/licence. Ce n’est pas la seule version disponible : Office 2019 est également disponible pour seulement 23,11€.

Godeal24, c’est un site de vente de logiciels sûrs et sécurisés qui propose des prix minis sur des clés d’activation de logiciels très faciles à utiliser. Après votre commande, vous recevez votre clé par mail et vous n’avez qu’à activer le code d’activation pour en profiter. Et en cas de questions ou de problèmes, vous pouvez contacter un conseiller Godeal24 24h/24 et 7j/7 par mail. Godeal24 a de plus pensé à tout le monde et propose les ventes flash “Business Wholesale” pour les entreprises qui souhaitent un très grand nombre de licences.

Parmi toutes les offres, Godeal24 propose plusieurs versions de Microsoft Office à petit prix :

Le site propose aussi plusieurs versions de Windows 10 et Windows 11 à partir de 6,11€ par PC :

Vous pouvez aussi profiter de produits à moitié prix avec le code SGO50 :

Encore mieux, avec le code SGO62, vous bénéficier de -62% de réduction sur :

Et Godeal24 ne se contente pas de Windows et Office. Le site propose aussi les outils informatiques ci-dessous à prix mini :

Godeal24, c’est un site qui bénéficie de 98% d’avis positifs chez Trustpilot. Si vous ne connaissez pas le site, vous pouvez donc faire confiance à ses clients apparemment ravis, qui félicitent pour la plupart les prix minis, mais pas seulement. Dans les avis positifs, on note aussi la variété du catalogue proposé, ainsi que la livraison numérique, très pratique et rapide. Les licences vendues sont valables à vie et mises à jour pendant toute leur durée de vie par Microsoft.

Procéder au paiement : les étapes à suivre

Vous avez sélectionné les produits qui vous intéressent ? Vous n’avez plus qu’à passer au paiement. Rendez-vous donc sur la page de paiement et cliquez sur “Créer un compte” ou “Contineur en tant qu’invité”. Suivez les instructions sur votre écran et inscrivez vos informations de paiement.

Sélectionnez “CWALLETCO” et cliquez sur “Continuer”.

Après avoir vérifié le contenu de votre panier, cliquez sur “Passer la commande” ou “Place Order” en anglais.

Sélectionnez finalement votre méthode de paiement.

Vous pouvez par exemple choisir Paypal.

Godeal24 vous propose des logiciels très connus comme Windows ou Office, mais aussi des logiciels informatiques comme Ashampoo, IOBIT ou Disk Drill, et le tout, à prix minis ! Rappelons que toutes les licences sont 100% authentiques et qu’elles sont mises à jour pendant toute leur durée de vie.

Le service client est disponible 24h/24 et 7j/7 par mail à l’adresse “[email protected]”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.