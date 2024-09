Windows 11 24H2 : Microsoft ouvre les vannes, la mise à jour disponible pour tous !

Après une phase de test réalisée auprès d’un public restreint, notamment les utilisateurs de PC Copilot+ fonctionnant sous ARM, Microsoft a décidé d’accélérer la cadence en proposant la mise à jour 24H2 à l’ensemble des utilisateurs de Windows 11 (sous réserve que la configuration soit compatible). Cette décision significative témoigne de la confiance de Microsoft dans la stabilité et la maturité de sa nouvelle mouture.

Un déploiement progressif de Windows 11 24H2

Si la mise à jour est –a priori– désormais disponible pour tous, son arrivée sur les machines des utilisateurs se fera en revanche de manière progressive. Microsoft privilégie en effet une approche échelonnée afin d’éviter une surcharge de ses serveurs et garantir une transition en douceur pour tous.

Les utilisateurs de Windows 11 impatients peuvent cependant forcer la mise à jour manuellement en se rendant sur le site web du catalogue Microsoft Update et en téléchargeant le patch KB5039239 (build 26100.863) derrière lequel se cache cette version 24H2. Pour les moins aventureux, il suffit de patienter jusqu’à ce que la mise à jour leur soit automatiquement proposée via Windows Update.

Des améliorations notables sous le capot

Bien que discrète sur la forme, cette mise à jour apporte un lot important de nouveautés et d’améliorations, en particulier des améliorations significatives pour Copilot, l’assistant intelligent intégré à Windows 11. Ce dernier est désormais ancré à la barre des tâches et se comporte comme une application à part entière, offrant ainsi une meilleure ergonomie et une flexibilité accrue.

La mise à jour 24H2 introduit également des changements importants au niveau de la gestion des fichiers, notamment avec l’ajout de la balise “Mark of the Web” (MoTW) pour les fichiers provenant de sources non fiables (Internet compris), renforçant ainsi la sécurité du système. On note en outre la résolution d’un problème affectant le volume des appareils Bluetooth ainsi que la correction d’un bug empêchant le bon fonctionnement des jeux utilisant le système anti-triche BattlEye sur les appareils Arm64. Les autres nouveautés de Windows 11 24H2, comme l’amélioration de la gestion de l’énergie ou le support multitâches des webcams devraient également être de la partie, ou le seront dans un futur proche.

Source : Neowin