Votre PC ne fait rien, mais votre SSD travaille sans arrêt : AMD reconnaît un problème

Des utilisateurs signalent une activité disque permanente liée à l’External Events Utility, installé avec les pilotes graphiques. Les effets réels sur l’usure des SSD restent à confirmer.

Un SSD passe l’essentiel de son temps à ne presque rien faire lorsque l’ordinateur est au repos. Ce ne serait pas le cas sur certaines machines équipées d’une carte Radeon. Des utilisateurs rapportent que l’External Events Utility (EEU), installé en même temps que les pilotes Radeon, écrirait des données en continu sur le disque système, même quand le PC est peu sollicité. AMD a reconnu le problème et dit travailler à un correctif.

Des témoignages qui remontent depuis plusieurs mois

Le sujet a refait surface le 8 novembre, lorsque l’utilisateur Reddit « darklinkpower » a mis en avant plusieurs signalements d’activité anormale sur les disques. Un propriétaire de Radeon affirme que le phénomène réduit discrètement l’état de santé de son SSD depuis plus d’un an :

« Je viens de découvrir que le pilote consomme 1 % de la santé de mon SSD chaque mois depuis 16 mois ».

Un autre utilisateur évoque lui aussi une baisse d’environ 1 % par mois pendant 16 mois. Un troisième fait état d’écritures soutenues d’environ 5 Mo/s alors que son PC était inactif.

La réponse d’AMD

Le 21 octobre, un représentant d’AMD a indiqué sur le forum de la communauté que l’entreprise étudiait la question : « Oui. Nous y travaillons dans le but de la résoudre dans une prochaine version du pilote. » Un autre représentant, identifié comme AMAD Vik, s’est ensuite montré plus précis sur Reddit. Après avoir présenté ses excuses, il a écrit : « Avec un peu de chance, c’est corrigé dans la prochaine version. »

L’EEU avait déjà été mis en cause par le passé. En novembre 2024, un problème comparable concernant les pilotes de chipset AMD avait été signalé. Un utilisateur de Reddit avait constaté que le logiciel mettait à jour à répétition un fichier journal chaque fois qu’un élément de l’écran était déplacé ou redimensionné. L’épisode avait aussi soulevé la question d’un éventuel impact sur le FreeSync en cas d’arrêt du service. Les signalements actuels diffèrent toutefois : certains utilisateurs observent des écritures qui ne faiblissent presque jamais, y compris lorsque le PC ne fait rien.

Des chiffres à interpréter avec prudence

À 5 Mo/s, un SSD reçoit environ 18 Go d’écritures par heure, soit 432 Go par jour. Sur un mois d’activité ininterrompue, le total approcherait 13 To. Ces volumes correspondent toutefois aux écritures demandées par le système (« host writes »), pas nécessairement à ce qui est inscrit dans la mémoire NAND. Les contrôleurs de SSD recourent à la mise en cache, au wear-leveling et à d’autres techniques pour gérer les données entrantes. La part de ces écritures qui se traduit par une usure réelle de la mémoire flash n’est donc pas connue. La perte de 1 % de santé par mois rapportée par l’utilisateur n’a pas, non plus, été confirmée de manière indépendante.

Aucune version précise des pilotes ne se dégage clairement. Des signalements concernent Adrenalin 26.19.2, mais aussi des versions plus anciennes, ce qui laisse penser que le problème ne se limite pas à la dernière mise à jour. Les notes de version d’Adrenalin 26.20.2, publiées le 30 octobre par AMD, ne mentionnent pas le sujet. À ce stade, il est difficile de dire quelles versions, combinaisons matérielles ou configurations sont en cause.

Deux contournements signalés

Deux solutions provisoires circulent, aucune n’étant idéale.

Désactiver le service AMD EEU. Il faut ouvrir les Services de Windows avec Win + R, saisir services.msc , repérer « AMD EEU », puis arrêter le service ou régler son type de démarrage sur « Désactivé ». Cela semble mettre fin aux écritures excessives, mais ce n’est pas forcément une solution propre.

Il faut ouvrir les Services de Windows avec Win + R, saisir , repérer « AMD EEU », puis arrêter le service ou régler son type de démarrage sur « Désactivé ». Cela semble mettre fin aux écritures excessives, mais ce n’est pas forcément une solution propre. Désactiver le Resizable Bar (ReBAR). Un utilisateur indique que cela a fait cesser l’activité disque sans désactiver l’EEU. Cette option peut cependant améliorer les performances en jeu, car elle permet au PC d’accéder plus efficacement à la mémoire de la carte graphique.

Vérifier avant d’agir

Le plus raisonnable est de commencer par vérifier si le problème touche réellement sa machine. Il suffit d’ouvrir le Moniteur de ressources de Windows (Win + R, puis resmon ), de se rendre dans l’onglet « Disque », de trier par activité d’écriture et de chercher des écritures soutenues provenant de atieclxx.exe ou atiesrxx.exe .

AMD indique qu’un correctif est en préparation, mais n’a pas communiqué de date de publication. D’ici là, les propriétaires de Radeon ont plutôt intérêt à surveiller l’activité de leur stockage qu’à désactiver aussitôt des services du pilote ou à modifier des réglages du BIOS.