Nvidia ouvre une enquête sur son propre PDG après des révélations explosives

Le conseil d’administration du groupe a annoncé une enquête indépendante après des informations de presse selon lesquelles son PDG aurait été la cible d’une opération de renseignement étrangère.

Nvidia a annoncé l’ouverture d’une enquête visant son fondateur et PDG, Jensen Huang, et sa relation avec Alice Huang, dirigeante de l’entreprise Megaspeed. Celle-ci aurait été recrutée par le ministère chinois de la Sécurité d’État pour espionner Nvidia.

Une enquête confiée à des administrateurs indépendants

Dans un communiqué, le conseil d’administration explique qu’il lance une enquête indépendante « à la lumière des informations récentes » indiquant que Jensen Huang a été la cible d’une tentative de renseignement étrangère. Un comité d’administrateurs indépendants, assisté par un conseil juridique extérieur, supervisera les investigations.

Le conseil affirme accorder la priorité à la sécurité nationale et économique des États-Unis, qu’il juge primordiale pour les intérêts de Nvidia et de ses actionnaires. Il précise n’avoir aucune raison de penser que la sécurité nationale ou des secrets de l’entreprise aient été compromis, mais indique que l’enquête examinera l’ensemble des informations disponibles. Jensen Huang soutient cette démarche et s’est engagé à y coopérer. Le conseil se dit par ailleurs confiant envers lui et son équipe dirigeante, et promet de communiquer de nouveaux éléments « le moment venu ».

Une relation d’abord qualifiée de « proche »

Le New York Times avait rapporté le mois dernier que Jensen Huang entretenait une « relation proche » avec la dirigeante de Megaspeed.

Dans une note adressée à l’entreprise, il a ensuite reconnu que cette relation était de nature amoureuse. Des responsables américains estiment qu’Alice Huang transmettait directement des informations à Pékin.

Un client de Nvidia déjà visé par une enquête

Megaspeed est une entreprise cliente de Nvidia. Elle fait l’objet d’une enquête du département du Commerce américain, qui cherche à déterminer si elle a fait passer des puces d’intelligence artificielle en contrebande vers la Chine.

Ces puces sont considérées comme essentielles pour que les États-Unis conservent leur suprématie technologique. Les administrations Biden et Trump en ont toutes deux restreint la vente à la Chine. Donald Trump a assoupli certaines de ces restrictions, mais l’interdiction de vendre à des entreprises chinoises les puces les plus puissantes de Nvidia demeure. Le département du Commerce doit en outre approuver individuellement chaque entreprise autorisée à les utiliser.

Des interrogations sur l’accès à des informations sensibles

Selon The Verge, Jensen Huang s’est rapproché de Donald Trump. Le média évoque des inquiétudes sur ce à quoi le PDG aurait pu avoir accès concernant les discussions de l’administration sur l’intelligence artificielle. Il se demande aussi si certaines de ces informations ont pu être transmises à Alice Huang, puis parvenir à Pékin. Le texte ne rapporte à ce stade aucun élément confirmant que ce soit le cas.