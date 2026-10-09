Windows 11 : Microsoft prépare enfin un widget que tout le monde va vouloir utiliser

Les widgets de Windows 11 pourraient enfin devenir indispensables grâce à une nouveauté particulièrement pratique. Microsoft teste actuellement un outil qui promet de simplifier le quotidien des utilisateurs en réunissant plusieurs informations essentielles au même endroit.

Microsoft travaille sur un widget destiné à afficher le niveau de batterie du PC et des périphériques connectés au même endroit. Cette nouveauté répond à une critique récurrente des utilisateurs concernant l’utilité des widgets sur Windows 11.

Des widgets peu adoptés par les utilisateurs

Depuis le lancement de Windows 11, les widgets n’ont pas rencontré le succès escompté. Beaucoup d’utilisateurs les désactivent, estimant que le bouton d’accès aux widgets encombre l’interface sans apporter de réelle valeur. Microsoft a pris conscience de ce manque d’intérêt et s’efforce désormais de rendre les widgets à la fois plus utiles et moins intrusifs.

Des améliorations progressives

Il y a quelques mois, Microsoft a déjà proposé des options de personnalisation du panneau des widgets. Les utilisateurs peuvent désactiver les résultats web et le contenu marketing de l’éditeur. Cependant, cette approche a créé un nouveau problème : le panneau des widgets s’est retrouvé trop vide, avec le widget Météo comme seule option véritablement utile pour la plupart des utilisateurs.

Le nouvel outil d’état de batterie

Microsoft teste actuellement un widget d’état de batterie dans sa version Insider expérimentale de Windows 11. Cet outil propose une vue d’ensemble des niveaux de batterie de l’ordinateur et des appareils périphériques connectés. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de vérifier rapidement le niveau de batterie restant dans vos appareils sans naviguer dans plusieurs menus distincts.

© NeoWin

Pour ajouter ce widget, les testeurs Insider peuvent accéder au panneau des widgets, puis sélectionner l’option pour ajouter le widget d’état de batterie.