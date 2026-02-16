Windows 11 : Microsoft corrige enfin les écrans noirs et les pannes Wi-Fi

Microsoft déploie une mise à jour pour Windows 11 visant à corriger des plantages critiques liés à la gestion de la mémoire graphique ainsi qu’un bug empêchant la connexion aux réseaux Wi-Fi sécurisés en WPA3.

La mise à jour de février 2026 de Windows 11 s’attaque à deux problèmes distincts qui affectaient certains utilisateurs : des plantages système liés à des configurations graphiques spécifiques et une impossibilité de se connecter à certains réseaux Wi-Fi sécurisés en WPA3.

Des écrans noirs causés par un composant DirectX

Microsoft a reconnu l’existence d’un bug provoquant des écrans noirs de la mort (BSOD) sur certains PC équipés de Windows 11, accompagnés du code d’erreur KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE. Le problème est lié au fichier dxgmms2.sys, un composant central de la gestion de la mémoire graphique DirectX.

Ce code d’erreur n’est pas inédit : des signalements remontent à 2023, et Microsoft avait déjà publié un document de support détaillé à son sujet. Toutefois, à la suite de mises à jour récentes, les signalements se sont multipliés, notamment parmi les testeurs du programme Insider.

Sur le Feedback Hub, un utilisateur indiquait rencontrer ce plantage en tentant de lancer le jeu Genshin Impact lorsque la protection matérielle de la pile en mode noyau (kernel-mode hardware-enforced stack protection) était activée. Des témoignages similaires ont également été relayés sur Reddit.

Dans les notes de la mise à jour de février 2026, Microsoft a confirmé avoir traité le problème :

« Cette mise à jour corrige un problème où certaines configurations GPU pouvaient récemment provoquer une erreur système liée à dxgmms2.sys, entraînant l’erreur KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE. »

L’erreur en question (Bug Check 0x139) se déclenche lorsque le noyau détecte une corruption ou une modification non valide dans une structure de données interne critique, ce qui entraîne un arrêt du système par mesure de protection.

Microsoft n’a pas précisé quelles marques ou modèles de GPU étaient concernés, ce qui laisse penser que le problème ne se limitait pas à un seul fabricant.

Le Wi-Fi WPA3 également touché

Parallèlement, Microsoft a confirmé qu’un autre bug empêchait certains appareils sous Windows 11 de se connecter à des réseaux Wi-Fi sécurisés par le protocole WPA3-Personal. Selon l’éditeur, ce dysfonctionnement est apparu après l’installation de la mise à jour optionnelle de janvier 2026 (KB5074105). Microsoft précise que seuls certains réseaux étaient concernés, sans fournir de liste d’adaptateurs réseau affectés.

Un correctif déployé progressivement

Les deux problèmes sont corrigés dans le Build 26200.7840 (KB5077181), distribué dans le cadre de la mise à jour de février 2026. Microsoft a également indiqué avoir résolu des problèmes d’écran noir et d’autres dysfonctionnements liés aux jeux vidéo sur certains GPU Nvidia.

L’entreprise précise toutefois que le déploiement des correctifs s’effectue de manière progressive. Certains utilisateurs pourraient donc continuer à rencontrer ces problèmes temporairement, même après l’installation de la mise à jour, le temps que les corrections soient pleinement appliquées sur leur système.