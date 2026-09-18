Pour les 13 ans de GTA 5, un moddeur met à jour le plugin NaturalVision

Le moddeur Razed a publié une mise à jour majeure de son mod graphique NaturalVision Enhanced pour célébrer le 13e anniversaire de Grand Theft Auto V. Cette nouvelle version apporte des améliorations notables en matière de ray tracing, d’éclairage et ajoute des phases lunaires réelles au jeu.

© Rockstar Games

Le mod NaturalVision Enhanced est téléchargeable gratuitement sur le site de son auteur et fonctionne exclusivement avec la version GTA V Enhanced, parue sur PC en mars 2025. Cette mouture officielle de Rockstar intégrait le ray tracing matériel, fournissant ainsi une nouvelle base technique pour le développement du mod.

Les ajouts techniques de la mise à jour

La mise à jour apporte plusieurs modifications visuelles basées sur le moteur de rendu du jeu :

Éclairage et ombres : Amélioration du ray tracing avec un rebond lumineux accru, ajout de l’éclairage du ciel en ray tracing, ombres de contact et SSAO, ainsi qu’une révision du rendu de la peinture des véhicules.

Amélioration du ray tracing avec un rebond lumineux accru, ajout de l’éclairage du ciel en ray tracing, ombres de contact et SSAO, ainsi qu’une révision du rendu de la peinture des véhicules. Gestion de l’eau : Nouveaux shaders pour l’eau et l’éclairage sous-marin (profondeur accrue, effets de post-traitement, ombres de contact), ajout de la diffusion sous la surface (subsurface scattering), vagues au rendu révisé et impacts des gouttes de pluie créant des ondulations sur l’océan.

Nouveaux shaders pour l’eau et l’éclairage sous-marin (profondeur accrue, effets de post-traitement, ombres de contact), ajout de la diffusion sous la surface (subsurface scattering), vagues au rendu révisé et impacts des gouttes de pluie créant des ondulations sur l’océan. Signalisation routière : Ajout de panneaux et de marquages au sol rétroréfléchissants qui brillent sous les phares la nuit.

Ajout de panneaux et de marquages au sol rétroréfléchissants qui brillent sous les phares la nuit. Cycle solaire et lunaire : Prise en compte de la transmission de la lumière du soleil et de la lune sur le feuillage, intégration de phases lunaires réelles avec projection de rayons lumineux, et amélioration de la lumière lunaire sur les surfaces et les véhicules.

Prise en compte de la transmission de la lumière du soleil et de la lune sur le feuillage, intégration de phases lunaires réelles avec projection de rayons lumineux, et amélioration de la lumière lunaire sur les surfaces et les véhicules. Éclairage d’urgence : Les gyrophares des véhicules d’urgence projettent désormais des ombres dans l’environnement et se reflètent sur les surfaces spéculaires.

Les gyrophares des véhicules d’urgence projettent désormais des ombres dans l’environnement et se reflètent sur les surfaces spéculaires. Éclairage des personnages : Ajout de la diffusion sous la surface avec transmission de la lumière et amélioration de l’éclairage des contours (rim lighting) sur les personnages.

Ajout de la diffusion sous la surface avec transmission de la lumière et amélioration de l’éclairage des contours (rim lighting) sur les personnages. Effets visuels et shaders : Shaders de flou lumineux (bloom) ajustés (avec option entre mode optimisé et qualité maximale), ajout du parallax occlusion mapping pour donner du relief au sol et aux routes, et intégration d’un effet de mirage thermique (heat haze) sur les routes de Blaine County et les bâtiments de Los Santos, plus marqué en milieu de journée.

Shaders de flou lumineux (bloom) ajustés (avec option entre mode optimisé et qualité maximale), ajout du parallax occlusion mapping pour donner du relief au sol et aux routes, et intégration d’un effet de mirage thermique (heat haze) sur les routes de Blaine County et les bâtiments de Los Santos, plus marqué en milieu de journée. Nuages et environnement : Nuages volumétriques intégrés de manière native via les shaders du jeu et se reflétant sur toutes les surfaces.

Nuages volumétriques intégrés de manière native via les shaders du jeu et se reflétant sur toutes les surfaces. Autres modifications : Modèle d’éclairage public basé sur la physique, révision des lumières LOD sur l’ensemble de la carte et ajout du support HDR.

Historique du projet

L’initiative NaturalVision a démarré peu après la sortie du jeu original. Razed a commencé par concevoir des préréglages ReShade avant de modifier directement les fichiers et les shaders du jeu. La version NaturalVision Remastered, publiée en août 2017, visait à reproduire l’apparence du sud de la Californie. Son développement a nécessité plus de 4 000 heures de travail, s’appuyant sur des photographies et des vidéos de Los Angeles et de la région du Salton Sea.

En 2020, la version NaturalVision Evolved a été lancée en phase bêta, d’abord réservée à plus de 13 000 contributeurs sur la plateforme Patreon. L’ampleur du travail a conduit Razed à former une équipe.

Actuellement, la version Evolved poursuit son développement en parallèle pour la version GTA V Legacy. Razed a confirmé qu’il continuerait d’assurer le support de ces deux versions tout au long de l’année 2026.

Lien avec Grand Theft Auto VI

Certaines fonctionnalités développées dans le mod, comme les nuages volumétriques (déjà intégrés dans Evolved puis améliorés dans Enhanced), sont également confirmées pour Grand Theft Auto VI.

Le prochain opus de Rockstar Games doit sortir le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Aucune version PC n’a été annoncée pour le moment, laissant les joueurs sur cette plateforme dans l’attente d’une date de sortie.